Analyysi: Tällainen on Venäjän aggression todennäköinen seuraava kohde – Ukrainan sotapakolaisia isosti auttavalla Moldovalla on pikkuruinen armeija

Julkaistu: 28.4.2022 klo 15:39

Pieni Moldova on ottanut vastaan pian puoli miljoonaa sotaa pakenevaa ihmistä Ukrainasta. EU-jäsenyyttä tavoitteleva, mutta "neutraaliuden" perustuslakiinsa kirjannut Moldova on äärimmäisen haavoittuvainen: sen omassa armeijassa on vain joitakin tuhansia sotilaita. Jos Venäjä onnistuu miehittämään koko Ukrainan eteläosan Odessaa myöten, seuraavana on edessä Moldova.