Analyysi: Tappaminen Ukrainassa loppuu, kun Putinin bunkkeri romahtaa – Kaksi kuukautta jatkuneen suurhyökkäyksen hidastamisen hinta on järkyttävä

Julkaistu: 23.4.2022 klo 6:30

Viisi miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta ulkomaille. Asuintaloja, julkisia rakennuksia ja esimerkiksi lastentarhoja on raunioina. Tuhansia siviilejä on tapettu tai vammautettu. Venäjän hyökkäyssodan uhrien ruumiita lojuu pihoilla ja haudataan puistoihin. Länsi tukee Ukrainan taistelua miljardeilla euroilla ja historiallisilla asetoimituksilla, mutta Putinia ja raukkamaista verenvuodatusta apu etäältä ei ole kyennyt pysäyttämään.