Ulkomaat

Analyysi: Ukrainan sotilastiedustelu puhuu lähteistään Kremlissä – julkaissut sadoittain henkilötietoja venäläissotilaista ja FSB-upseereista Euroopassa

Julkaistu: 29.3.2022 klo 13:47

Ukrainalaisten sotamenestyksen takana on vääjäämättä muutakin kuin kovaa maanpuolustustahtoa. Ukrainan sotilastiedustelu antaa sivustollaan ymmärtää, että sillä on käytössään ajantasaista tiedustelutietoa Venäjän suunnitelmista. "Venäjän sotarikollisten" nimiä ja yksikkötietoja on julkaistu kymmenillä pitkillä listoilla.