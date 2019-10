Analyysi: Unkarin tiellä - Puolan demokratia heikkenee, mutta valtaa pitävä puolue näyttää silti kulkevan kohti vaalivoittoa

Oikeusvaltion tila on heikentynyt Puolassa vaalikauden aikana. Ennakkosuosikkina pidetyn puolueen puheenjohtaja on sanonut ottavansa mallia Viktor Orbánin Unkarista.

Demokratian tilasta Puolassa on syytä olla huolissaan.

Viimeisten neljän vuoden ajan valtaa pitänyt oikeistokonservatiivinen puolue Laki ja oikeus (PiS) on ruokkinut maan polarisoitumista, murentanut oikeuslaitosta vaihdattamalla ja vainoamalla tuomareita, muovannut valtakunnan mediasta oman äänitorvensa ja etäännyttänyt maata EU:n liberaaleista, demokraattisista arvoista.

Sunnuntaina Puolan parlamenttivaaleissa valitaan 480 alahuoneen edustajaa ja 100 senaattoria. Mielipidemittausten mukaan PiS olisi saamassa entistä suuremman enemmistön, sillä hallituksen kahden apupuolueen kanssa muodostetun oikeistokoalition kannatus on jo reilusti yli 40 prosenttia.

PiS sai jo EU-vaaleissa lievän voiton, ja voittokulku voi jatkua vielä ensi vuoden presidentinvaaleihin.

Hyökkäys seksuaalivähemmistöjä vastaan

Jatkokausi presidentti Andrzej Dudalle takaisi vallan keskittymisen PiS:n hallinnolle.

Puolueen puheenjohtaja Jaroslav Kaczynski on kertonut ottavansa mallia Viktor Orbánin Unkarista, jossa niin ikään oikeistokonservatiivinen Fidesz-puolue on pitänyt valtaa koko vuosikymmenen. Samalla se on kuristanut muiden puolueiden mahdollisuuksia nousta haastajiksi.

Kun PiS voitti vuoden 2015 parlamenttivaalit, Kaczynski julisti aikeensa toteuttaa maassa kristillisiin periaatteisiin perustuva "moraalin vallankumous".

Puolan vaikutusvaltaisin poliitikko Kaczynski on 70-vuotias entinen pääministeri, mutta tätä nykyä hän ohjailee puolueen ja maan politiikkaa rivikansanedustajana.

Vuoden 2019 vaaleissa maahanmuuttovastaisuus on vaihtunut raivokkaaseen hyökkäykseen seksuaalivähemmistöjä vastaan.

Kaczynski pitää seksuaalivähemmistöjä tukevia liikkeitä hyökkäyksenä Puolan perinteisiä perhearvoja ja lapsia kohtaan, ja maassa hyvin vaikutusvaltainen katolinen kirkko tukee äänekkäästi LGBTQ-vastaista kampanjaa.

Vastalause vasemmalta

Vastalause seksuaalivähemmistöjä sortavalle kampanjalle tulee vasemmalta.

Vasemmiston uuden tähden, Sluspkin kaupungin entisen pormestarin ja avoimesti homoseksuaalin Robert Biedronin ympärille rakentunut Kevät-puolue on erityisesti nuorten ja vähemmistöjen suosiossa. Suurten kaupunkien ulkopuolella sen suosio on jäänyt vähäiseksi.

Kevät-puolueen kärkiteemoihin kuuluvat myös taloudellisen tasa-arvon edistäminen, oikeusvaltion periaatteiden elvyttäminen ja kunnianhimoisempi ilmastopolitiikka. Robert Biedron on myös näkyvästi EU-myönteinen.

Kahden muun vasemmistopuolueen kanssa muodostetun koalition 14 prosentin kannatus lupaa paluuta parlamenttiin - viimeisten neljän vuoden aikana Puolan parlamentissa ei ole ollut yhtäkään vasemmistoedustajaa.

Puolueen ainoa varteenotettava vastustaja on liberaalin keskustan yhdistävä, Kansalaisfoorumin johtama Kansalaiskoalitio. Näillä näkymin sekin jäänee ainakin kymmenen prosenttiyksikön päähän ennakkosuosikista. Koalition arvomaailma on selvästi lähempänä keskivertopuolalaista kuin äänekkäämmän oikeiston, mutta paluu vanhaan ei nousukaudella houkuttele.

Puolalaiset ovat tyytyväisiä

Valtaosa 38 miljoonasta puolalaisesta on kuluneen vaalikauden ajan pidetty tyytyväisinä.

Vaikka PiS on kokenut vaalikauden aikana lukuisia skandaaleja, ja niin demokratian, oikeusvaltion kuin lehdistönvapauden tila on heikentynyt, maa on saanut nauttia vahvasta talouskasvusta koko vaalikauden.

Työttömyys on alhainen, veroja on laskettu ja sosiaalietuuksia lisätty niin nuorille, lapsiperheille kuin eläkeläisille. Kaikkea tätä PiS on tosin rahoittanut julkisten palvelujen kustannuksella ja valtion omaisuutta myymällä.