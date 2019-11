Analyysi: Valtionyhtiöt ovat ministerin kädessä kuin Musta Pekka - Sirpa Paateron sekavat selitykset Posti-kohussa eivät ole vakuuttaneet

Kuka muistaa vielä valtion puuttumisen tai paremminkin puuttumattomuuden, kun Stora Enso päätti sulkea Kemijärven sellutehtaan?

Lakkauttamista vastustanut Massaliike keikkui hetken suuren yleisön sympatia-aallon harjalla, kun se vaati valtionyhtiötä perumaan päätöksensä.

Poliittisen ilmapiirin näkökulmasta Massaliike oli joko myöhässä - tai tämän päivän näkökulmasta kymmenen vuotta liian varhain liikkeellä. Huonostihan siinä sympatioista huolimatta kävi. Tehdas suljettiin.

Tämän päivän Posti-keskustelun näkökulmasta oltiin kuin toisessa maailmassa vaikka vaakakupissa oli paitsi tehtaan 220 henkilön tulevaisuus, kokonaisen alueen kohtalo.

Nyt kyse on 700 postilaisen palkoista, ei siis työpaikoista - yhtään vähättelemättä palkan merkitystä heidän toimeentulolleen. Niiden turvaamiseksi Suomi likimain pannaan seis ja pääministeri tekee hartiavoimin töitä heidän työehtojensa turvaamiseksi.

Uusliberalismin ajama sijoittajan etu vaihtuu kapitalismin kritiikkiin

Selitys on politiikkaa ohjaavassa ideologisessa ilmapiirissä. Sellutehtaan lakkauttamispäätöksen aikaan elettiin uusliberalistisen talouspolitiikan nousua, jossa sijoittajien ja omistajien intressi kulki kaiken muun edellä. Suomessa mukana olivat enemmän tai vähemmän kaikki puolueet vasemmistoa myöten.

Nyt on käynnissä maailmanlaajuinen keskustelu siitä, että yrityksillä on muutakin vastuuta kun voittojen maksimointi. Ensin suurten amerikkalaisten yritysten johtajat alkoivat puhua vastuullisuudesta. Sen jälkeen on käynnistynyt keskustelu siitä, onko kapitalismi nykymuodossaan ajanut itsensä tiensä päähän.

Harva seisoo enää Björn Wahlroosin rinnalla, kun Wahlroos julistaa, että yrityksen ainoa tavoite on tuottaa voittoa omistajilleen.

Demariministerit palauttivat ideologian valtionyhtiöiden ohjailuun

Postin omistajaohjaus on nyt leimallisesti demareiden käsissä. Hallituksen muut ministerit ovat pitäneet tiukasti suunsa supussa kaikesta Postiin viittaavasta. Ainoastaan valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on ilmoittanut, ettei valtion kirstussa ole varattu määrärahoja kiistan ratkaisemiseen.

Sen sijaan erityisesti pääministeri Antti Rinne (sd.) on ollut niin aktiivinen, että aina ei ole ollut selvillä, missä roolissa hän ohjeitaan Postin johdolle jakelee; varsinkin kun ohjeita on tullut noudatettavia työehtoja myöten.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) on heilunut hämärästi markkinaohjauksen ja poliittisen ohjauksen välillä. Hän ei oikein tiedä, noudattaako omien blogikirjoituksiensa ohjeita, joiden mukaan ministerin ei pidä mennä puuttumaan valtionyhtiöiden johdon päätöksiin. Vai pitäisikö kerätä poliittiset pisteet sieltä, mistä ne ovat kerättävissä vaatimalla Postin johdon palkkojen laittamista kuriin ja ilmoittamalla, että työntekijöitä ei saa siirtää huonomman työehtosopimuksen piiriin.

Näissä asioissa Paatero on paitsi toiminut epäjohdonmukaisesti, ohittanut valtion omistajaohjauksen periaatteet.

Omistajaohjausministerit ovat aiemminkin kompuroineet. Syynä on se, että ideologisten viritysten vaihtuminen tekee työstä jos ei mahdottoman, aikakin vaikean hoitaa.

Tämän kaikki tietävät etukäteen. Kun puolueet jakavat ministerisalkkuja, viimeisenä jäävät pöydälle tehtävät, joita kukaan ei oikeastaan halua.

Valtionyhtiöt ovat ministerille kuin käteen jäänyt Musta Pekka, siksi valtionyhtiöministerikin on kuin jakojäännös.

Valtionyhtiöitä yksityistettiin eniten Paavo Lipposen hallitusten aikana

Uusliberalismin innoittamana valtion omistusta valtionyhtiöissä vähennettiin. Esimerkkeinä tästä ovat Sonera, Fortum, Outokumpu, Rautaruukki, Sampo, Stora-Enso. Eniten asiassa kunnostautuivat Paavo Lipposen (sd.) hallitukset.

Sen lisäksi valtionomistusta pyrittiin pitämään politiikkojen näppien ulottumattomissa rakentamalla valtioneuvoston kanslian yhteyteen valtion omistajaohjausyksikkö.

Vielä kauemmas poliitikkojen intohimoista menivät valtion omistajayhtiöihin Solidiumiin ja Vakeen siirretyt valtion noin 10 miljardin euron arvoiset osakeomistukset: Nokiassa, Kemirassa, Metsossa, Outokummussa, SSAB:ssa, Sammossa, Stora Ensossa, Elisassa, Nesteessä, Altiassa, Vapossa ja Postissa.

Hienosta suojauksesta huolimatta aina välillä poliitikot pyrkivät puuttumaan valtionyhtiöiden toimintaan; varsinkin silloin, kun sillä voi saada äänestäjien suosiota.

Postia varten on ollut olemassa yksityistämissuunnitelma

Posti on valtionyhtiöiden joukossa niin sanottu kaupallisesti toimiva strateginen yhtiö. Se kuuluu samaan joukkoon kuin Finnair tai Neste.

Jos omistajaohjausyksiköltä kysytään, Posti Oy voitaisiin yksityistää. Sellainen ajatus on ollut olemassa. Perusteena on se, että Posti toimii samoilla markkinoilla kuin kaupallisesti toimivat yritykset.

Juuri nyt tätä ei kukaan uskalla sanoa ääneen.

Paateron Uutissuomalaisen haastattelussa väläyttämään ajatukseen, että Posti jaettaisiin kahdeksi yhtiöksi, ei kukaan ole tarttunut.

Poliittinen tuuli näyttää olevan näitä suunnitelmia vastaan. Paatero itsekin seilaa milloin kaupallisten intressien perässä, milloin tukee työntekijöiden palkkavaatimuksia.

Yksityistämishaaveet saa jättää hamaan tulevaisuuteen myös muiden valtionyhtiöiden kuin Postin osalta. Kuka sijoittaisi rahojaan niihin, jos poliitikot hämmentävät liiketoimintaa aina kun se on heille edullista?