Analyysi: Venäjä pitää Valko-Venäjää ja Ukrainaa venäläisen maailman rakennuspalikkoina – näin maiden tilanne eroaa toisistaan

Julkaistu: 18.8.2020 klo 22:28

Valko-Venäjä on Venäjän luottoliittolainen, rajamaa ja osa sen sotilaspolitiikkaa. Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on yhtäläisyyksiä ja eroja. Venäjälle ne molemmat ovat kuitenkin maita, joiden avulla se voi vahvistaa suurvalta-asemaansa. Analyysin on kirjoittanut Lännen Median toimittaja Maarit Uber.