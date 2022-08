Angerkosken riipaisevat jäähyväiset

Aliisa

Yle Teema & Fem klo 22.00

**** Siiri Angerkoski jätti lupaavan teatteriuransa vuonna 1938, kun hänestä tuli Suomen Filmiteollisuuden ainoa kuukausipalkkainen näyttelijä. 98 filmirooliin mahtui skaalaa kaulinta heiluttavasta Justiinasta muheviin kahvinkeittäjiin ja juoruakkoihin. Vakaviin rooleihin ei yhtiön liukuhihnalta ollut aikaa. Aulikki Oksasen kirjoittama ja Jukka Sipilän ohjaama tv-draaman klassikko muistuttaa, mitä me siinä menetimme.

Angerkoski teki täysin modernin tulkinnan menneen maailman naisesta. Rillumareistä ei ole tietoakaan. Aliisa on entinen karjapiika ja raskaan työn raataja, joka kituuttaa kansaneläkkeen varassa vuokrakodissaan, parsii sukkiaan ja kyselee kaupassa makkaran jäännöspaloja.

Elokuvassa on ajan tavan mukaista historianläksyä ja tiedostavaa kertojanääntä, mutta syöpää jo sairastaneen Angerkosken hillitty ja hallittu tulkinta osuu sydämeen. (Suomi 1970)

Kuu on vaarallinen

T V1 klo 13.15

***Kulttiarvot ovat kohdallaan Toivo Särkän jännärimelodraamassa, jossa liikemies Toivo Mäkelä poimii kyytiin hekumallisen liftaritytön Liana Kaarinan . (Suomi 1962)

Big Game

TV2 klo 21.00

*** Jalmar Helanderin toimintajännärin nimi viittaa sekä isoon riistaan että suuren luokan peliin. Molemmista on kyse, kun Amerikan presidenttiä lennättävä Air Force One putoaa Suomen Lappiin. Elokuvassa seutu tosin näyttää pikemminkin joltakin alppimaalta, mutta suomalainen Oskari osuu joka tapauksessa tärkeää vierasta auttelemaan. Onni Tommila on 13-vuotiaan pohjoisen pojan roolissa oikea tarmonpesä, mitä ei voi sanoa Samuel L. Jacksonista . Konkaritähti ei näytä ainoastaan siltä, ettei tahtoisi olla Lapissa, vaan mieluummin pois koko elokuvasta. Silti tiukan linjan budjetilla syntyi kansainvälisen terroristijännärin tuntua. (Suomi 2015)

