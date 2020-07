Ankarasta syyttäjästä povataan Joe Bidenin lupaamaa naista varapresidenttiehdokkaaksi: "Se on Harris"

Joe Bidenin uskotaan valitsevan varapresidenttiehdokkaakseen Kalifornian senaattorin Kamala Harrisin. Bidenilla ja Harrisilla on yhteistä historiaa. Nyt suorasuisena juristina mainetta niittäneen Harrisin pitäisi pystyä houkuttelemaan Bidenin puolelle nuoria äänestäjiä.

Yhdysvalloissa pääpuolueiden presidenttiehdokkaat ovat selvillä, ja katseet on nyt suunnattu siihen, kenet ehdokas nostaa varapresidentikseen.

Entinen varapresidentti, demokraattien Joe Biden , 77, ja republikaanipresidentti Donald Trump , 74, nimitetään virallisesti ehdokkaiksi elokuussa.

Katseet on nyt suunnattu siihen, ketkä presidenttiehdokkaat nimeävät varapresidenttiehdokkaikseen.

Joe Bidenin varapresidentiksi on spekuloitu useaa demokraattipoliitikkoa. Eniten tukea Bidenin kannattajien keskuudessa on saanut Kalifornian senaattori Kamala Harris , 55, osoittaa kesäkuun lopussa tehdyt kaksi Economist/YouGov -mielipidemittausta.

Reutersin mukaan Harris on myös demokraattien rahallisten tukijoiden, puolueen strategien ja Bidenin kampanjaa läheltä seuranneiden mielestä yhä todennäköisempi valinta varapresidentiksi.

Myös Trumpin arvellaan saattavan vaihtaa varahenkilöään, vaikka nykyinen varapresidentti Mike Pence on pysynyt korostetun lojaalina ailahtelevalle presidentille koko kauden.

Kannattaako Kamala valita?

Demokraattien presidenttiehdokkuudesta kilpailleen Harrisin valinta olisi Bidenille monella tapaa hyödyllinen.

Biden on ilmoittanut valitsevansa varapresidentiksi naisen. Yhdysvaltojen rasismin vastaisten mielenilmausten takia Bideniin on kohdistunut paine valita tummaihoinen naisvarapresidentti, kirjoittavat muun muassa Reuters ja Bloomberg .

– Se on Harris. Se oli aina Harris. Se oli Harris jo silloin, kun Joe Biden ei uskonut sen olevan Harris, vakuutti strategi Reutersille kesäkuun puolivälissä.

Jamaikalais-intialaistaustaisesta perheestä tuleva Harris ei saanut demokraattien esivaaleissa odotetunlaisesti taakseen afroamerikkalaisia.

Washington Post kertoi viime joulukuussa, että monet tummaihoiset äänestäjät olivat huolissaan siitä, onko Harrisilla mahdollisuus voittaa Donald Trump, jos hänet valitaan demokraattien ehdokkaaksi. Myös Harrisin työhistoria syyttäjänä, ja kovien rangaistusten kannattajana, saattoi viedä häneltä ääniä ryhmissä, joita hän yritti tavoittaa.

Houkutteleeko Harris Bidenin puolelle nuoria?

Biden ei ehkä tarvitse lisää kannatusta afroamerikkalaisten suunnalta. Muun muassa Business Insider kertoi maaliskuussa, että Biden voitti Bernie Sandersin tummaihoisten äänestäjien keskuudessa esivaalien supertiistaina. Hän sai etenkin vanhempien afroamerikkalaisten äänet.

Toukokuussa Biden tosin laukaisi, että mustat, jotka pohtivat äänestävänsä mieluummin Trumpia kuin häntä, eivät ole mustia ollenkaan. Lausahdus aiheutti kohun ja kolhaisi Bidenin mainetta.

Nuoria Biden sen sijaan tarvitsee puolelleen.

Demokraattien esivaaleissa Sanders oli nuorten keskuudessa Bidenia suositumpi. Esimerkiksi Michiganin osavaltion 18–29 -vuotiaat antoivat Sandersille 74 prosenttia äänistä, kun Biden sai vain 19.

Harrisin vetovoimaa nuorten keskuudessa on vaikea arvioida. Hän jätti demokraattien esivaalit kesken jo joulukuussa, ennen osavaltioiden vaalipäiviä.

Kalifornian valitessa senaattoriaan vuonna 2016 Harris sai Los Angeles Timesin mukaan ääniä laajasti kaikista etnisistä ryhmistä, koulutustaustoista ja ikäluokista. Tämä ei kuitenkaan kerro hänen suosiostaan muualla Yhdysvalloissa.

Haluaako Harris Bidenin varapresidentiksi?

Demokraattien esivaalien vaaliväittelyssä Harris haastoi Bidenin rotukysymyksissä. Nyt Harrisilla ja Bidenilla vaikuttaa kuitenkin olevan lämpimät välit.

Esivaalien huipentuessa maaliskuussa Harris ilmoitti kannattavansa Bidenia presidentiksi Sandersin sijaan. Harris kehui Bidenia totuuden puhujana ja niiden ihmisten äänenä, jotka jäävät liian usein syrjään.

Myös Biden on tukenut Harrista. Biden on julkisesti ja yksityisesti kannustanut Harrista jatkamaan politiikassa, kirjoitti CNN maaliskuussa.

Bidenia on pidetty keskikentän pelurina. Hän edustaa perinteistä demokraattisen puolueen linjaa.

Poliittiselta linjaltaan Harrista on pidetty maltillisena. Harris sanoi Fox News -uutiskanavalle, että ei ole "demokraattinen sosialisti" ja erotti näin itsensä demokraattien vasemmasta laidasta.

Harris ei ole kampanjoinut julkisesti varapresidenttiytensä puolesta, toisin kuin jotkut muut mahdolliset ehdokkaat, kertoo The New York Times toukokuussa. Hän on kuitenkin sanonut useissa haastatteluissa, että hänelle olisi kunnia toimia Bidenin alaisuudessa.

Vaihtoehtona myös Warren?

Kamala Harrisin kanssa lähes tasoissa kesäkuisissa Economist/YouGov -mielipidemittauksissa oli Harrista pidemmälle presidenttikisassa päässyt Elisabeth Warren .

Vaikka Warren on Harrista tunnetumpi ja yhtälailla pidetty Bidenin kannattajien keskuudessa, hän edustaa puolueen progressiivista siipeä yhdessä Sandersin kanssa. Harris on siis Warrenia lähempänä Bidenin linjaa.

Warrenin varapresidenttiys ei kuitenkaan ole aivan mahdoton. Warren päätti olla luovuttamatta äänten perusteella ansaitsemiaan valitsijamiehiä kisaan jääville Sandersille ja Bidenille jätettyään demokraattien presidenttikilpailun maaliskuussa.

Warrenin on uskottu tehneen niin siksi, ettei hän uskonut Sandersin voittavan Bidenia, kertoi Business Insider maaliskuussa. Warrenin voidaan silti nähdä varmistaneen eleellä avoimemmat ovet tulevaisuuden asemien suhteen.

Muitakin nimiä on Bidenin varapresidentiksi ehdotettu. Mahdollisia varapresidenttejä ovat muun muassa Minnesotan senaattori Amy Klobuchar , Illinoisin senaattori Tammy Duckworth , Wisconsin senaattori Tammy Baldwin , Arizonan senaattori Kyrsten Sinema ja Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer .