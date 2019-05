Antti Rinne: Hallitusohjelman sisältö voi olla valmis keskiviikkoiltana jos oikein hyvin käy

Hallitusneuvotteluita jatkettiin maanantai-iltana myöhään, mutta puolueet saavuttivat sovun talouskysymyksistä. Vihreiden Pekka Haaviston mukaan yksimielisyyttä on löydetty myös infrastruktuuri-investointien mittaluokista.

– Jos oikein hyvin käy, niin meillä on ohjelma sisällöltään valmis huomisiltaan [keskiviikkoiltaan] mennessä.

Näin totesi hallitusneuvotteluiden vetäjä, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne tiistaiaamuna medialle Säätytalossa. Myöhään maanantai-iltana hallituspuolueet saavuttivat sovun talouskokonaisuudesta eli valtion tuloista ja menoista.

Tiistaina talouden reunaehdot toimitettiin hallitusneuvotteluiden eri ilmiöryhmille työskentelyä varten.

– Eilen illalla keskustelimme pitkään, ja saimme paljon asioita eteenpäin. Nyt tämä koko talouskokonaisuus on sovittuna ja lähti tänä aamuna ryhmiin loppuviimeistelyyn, sanoi Rinne.

Rinne arvioi, että jos ilmiöryhmissä aikataulu pitää, voivat puolueet alkaa neuvotella hallituksen kokoonpanosta jo loppuviikosta.

Hän uskoo, että ensi viikon loppuun mennessä voisi uusi hallitus olla jo nimitettynä, sen jälkeen, kun uutta hallitusohjelmaa on käsitelty eri hallitukseen osallistuvien eduskuntaryhmien seminaarissa.

Hallitusneuvottelulähteiden mukaan ohjelman kirjoittamisessa ja ryhmäneuvotteluissa on kuitenkin kova työ, ja Rinteen julkisuuteen antama aikataulu on tiukka.

Tiistaiaamuna vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ja rkp:n Anna-Maja Henriksson eivät ottaneet kantaa Rinteen esittämään aikatauluun.

Haavisto: Talouden mittaluokat käsitelty

Vihreiden puheenjohtajan Haaviston mukaan taloussovussa on kyse siitä, että valtiontaloutta ja budjetin etenemistä on katsottu vuoden 2023 tasoon nähden.

– Tästä mittaluokasta ja sen rahoituksesta on yhtäläinen käsitys, sekä joistain näistä infrastruktuuri-investoinneista. Mittaluokat on eilen käsitelty, sanoi Haavisto.

Haaviston mukaan eilen maanantaina käsiteltiin myös ratahankkeita, ja niissä "liikenneryhmä on tehnyt hyvää työtä."

Haaviston mukaan hallitusneuvotteluihin osallistuvilla on myös yhtäläinen tavoite saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste. Hitautta on hänen mukaansa aiheuttanut se, että eri toimien työllisyysvaikutuksia on laskettu.

– Jos ajattelee budjetin rahoituspuolta, niin hyvin paljon se tulee nojaamaan osittain siihen, että työllisyys paranee ja sitä kautta valtion talouden tila myös paranee.

Kysymyksiä on yhä auki

Maanantai-iltana hallitusneuvotteluissa oli puheenjohtajilla auki yhä lukuisia kysymyksiä, joista ei vallinnut yksimielisyyttä.

Kysymyksiä ei Rinteen mukaan ehditä puheenjohtajien kesken käsitellä ennen kuin nykyinen pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä lähtee tiistaina Brysseliin EU-maiden päämiesten epäviralliseen kokoukseen. Antti Rinteen mukaan keskusteluja jatketaan keskiviikkona puheenjohtajien kanssa.

Vihreiden puheenjohtajan Haaviston mukaan lainsäädännöllisistä ja rahoituksellisista tavoitteista "käydään melkoisenkin kovaa vääntöä ryhmien välillä.

– Auki olevia kysymyksiä on kohtalainen määrä, mutta eilen päästiin monessa asiassa eteenpäin.

Tiistaina hallitusneuvotteluissa on myös tauko eduskunnan täysistunnon ja eduskuntaryhmien kokousten vuoksi.

