Antti Rinne raottaa eroonsa johtaneita tapahtumia – Näin hän vastaa Katri Kulmunin väitteisiin luottamuksen menemisestä

Vuosi sitten sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne makasi Meilahden sairaalassa toipumassa sydäninfarktista ja lihaskunnon romahduksesta.

Rinne kuntoutui, palasi vaalikentille, johti puolueensa eduskuntavaalivoittoon ja sai kasattua viiden puolueen hallituksen.

Pääministerikausi päättyi marras-joulukuussa puhjenneeseen hallituskriisiin, kun hallituspuolue keskusta menetti luottamuksensa pääministeriin.

Rinteen mukaan taustalla vaikuttivat monet seikat, ei yksin Posti-sotku. Ihan kaikkea hän ei ole kuitenkaan vielä valmis kertomaan.

– Hallituksen alkutaipaleella yhteistyön edellytyksiin vaikutti se, että yhdellä puolueella ei ollut toimivaa johtoa, kun odotettiin, kenestä tulee keskustan puheenjohtaja. Se oli pääministerin kannalta vähän hankalaa aikaa, kun oli kysymys hallituksen toiseksi suurimmasta puolueesta.

Jo ennen hallitustyöskentelyn alkua tunnistettiin, että joistakin asioista tulee hankausta esimerkiksi vihreiden ja keskustan välille, vaikka hallitusohjelma oli hyväksytty kaikkien puolueiden päättävissä elimissä yksimielisesti.

– Ristivetoa tuli muun muassa metsäpolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta, kun eri puolueiden ministerit ottivat kantaa yksittäisten kansanedustajien kommentteihin. Toivoin, että sitä ei olisi tehty, koska olimme vasta käynnistämässä hallitusyhteistyötä, eikä meillä aidosti edes ollut mitään ristiriitoja, Rinne sanoo.

"Varoitin keskustan kipeästä kohdasta"

Keskusta valitsi Keskusta valitsi syyskuun 7. päivä puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on kertonut jälkeenpäin pitäneensä ongelmana sitä, että Rinteen hallitukseen oppositiosta nousseet puolueet perustelivat hallituksen olemassaoloa sillä, että se on vastavoima edelliselle (kesk.) hallitukselle. syyskuun 7. päivä Katri Kulmunin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on kertonut jälkeenpäin pitäneensä ongelmana sitä, että Rinteen hallitukseen oppositiosta nousseet puolueet perustelivat hallituksen olemassaoloa sillä, että se on vastavoima edelliselle Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle.

Rinne ei ota syytöstä omalle kontolleen, vaan kertoo varoittaneensa samasta asiasta.

– Sanoin ministereille ja puhuin eduskuntaryhmille, että älkää viitatko edelliseen hallitukseen. Se on kipeä kohta, ja sitä ei tarvitse kenenkään toistaa. Huolehditaan siitä, että tämä hallitus vie omaa tarinaansa eteenpäin.

Joukkuehenki kohtalaisen hyvä

Rinteen mukaan hallituksen henki koko joukkueena oli kohtalaisen hyvä.

– Minun tapani johtaa oli ottaa mieluummin kaikki ministerit samaan aikaan keskusteluun yhteisiä näkemyksiä rakentamaan.

Rinne kertoo nähneensä edellisten hallitusten aikana, ettei ole hyvä, jos hallituspuolueiden puheenjohtajat pyrkisivät ratkomaan kaikki asiat keskenään.

– Silloin kaikki menee tukkoon eivätkä asiat etene.

Muiden tontille vain syystä

Rinnettä on jälkikäteen syytetty sotkeutumisesta tarpeettomasti muiden ministereiden asioihin.

– En todellakaan sotkeutunut kuin ainoastaan niissä asioissa, missä joko pyydettiin apua tai joissa tilanne oli niin riskialtis, että pääministerin oli pakko puuttua.

– Posti-asiassa oli selkeästi annettava tukea omistajaohjausministerille. Työllisyysasioissa olin aktiivinen työministerin suuntaan, koska työllisyysasteen nousu on niin elintärkeätä tulevaisuuden kannalta.

"En puuttunut työmarkkinoihin"

Katri Kulmuni selitti Katri Kulmuni selitti luottamuksen menetystä muun muassa Rinteen ulostuloilla, joista ei ollut etukäteen sovittu. Hän on sanonut myös, että Rinteen aikana ei toimittu keskustan mielestä oikein työmarkkinoita, työllisyystoimia ja valtion omistajaohjausta koskevissa kysymyksissä. luottamuksen menetystä muun muassa Rinteen ulostuloilla, joista ei ollut etukäteen sovittu. Hän on sanonut myös, että Rinteen aikana ei toimittu keskustan mielestä oikein työmarkkinoita, työllisyystoimia ja valtion omistajaohjausta koskevissa kysymyksissä.

– En tiedä puuttuneeni työmarkkinoihin millään tavalla. Posti-alan unionin ja Paltan työehtosopimustilanteeseen minulla ei ollut mitään sanomista missään vaiheessa, Rinne puolustautuu.

Valtion sataprosenttisesti omistaman Postin asioihin Rinne sanoo puuttuneensa vain valtion omistajaohjauksen nimissä, kun yhtiö vastoin senaikaista omistajaohjauksen periaatepäätöstä oli heikentämässä 700 ihmisen palkkoja jopa 30 prosenttia.

– Tämä oli se, mihin omistajana puututtiin, mutta se ei ollut työmarkkina-asia, Rinne korostaa.

Rinne muistuttaa, että hänellä oli sdp:n puoluehallituksen ja puoluevaltuuston sekä kaikkien muiden hallituspuolueiden kuin keskustan tuki hallituksen viime metreille saakka.

Selvitys ei kelvannut keskustalle

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) oli kertonut jo pari päivää aiemmin eroavansa, kun sunnuntai-iltana 1. joulukuuta hallituspuolueiden ja niiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat Valtioneuvoston linnaan.

Hallituksen oli määrä seuraavalla viikolla vastata Postia koskevaan välikysymykseen. Kokoontumisessa Rinne kävi läpi, mitä Posti-asiassa oli tapahtunut.

Rinne sanoo, ettei hän osaa vieläkään arvioida, miksi hänen selvityksensä ei kelvannut keskustalle, kun se kelpasi kaikille muille.

– Sitäkin selitystä on kuultu, että keskustan kansanedustajat eivät olisi pysyneet välikysymysäänestyksessä hallituksen takana.

Sdp:n suunnanmuutos näkyy hallitusohjelmassa

Rinteen mukaan Posti ei ollut kuitenkaan ollut ainoa syy hallituksen eroon.

– Se ei ollut koko syy, vaan yksi syy. Mitään muita asioita virallisissa keskusteluissa ei nostettu esille, Rinne vastaa kysymykseen siitä, mitkä olivat muut syyt.

Rinne on mielissään siitä, että hänen johdollaan neuvoteltu hallitusohjelma on edelleen voimassa, nyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksessa. Erittäin tyytyväinen hän on siitä, että sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi pääministerivalinnan ratkettua antavansa täyden tukensa Marinille, kun sdp valitsee uuden puheenjohtajan ensi kesän puoluekokouksessa.

Rinne muistuttaa, että hänen motiivinsa lähteä puheenjohtajakisaan vuonna 2014 oli se, että hän halusi muuttaa sdp:n suuntaa siitä, mitä se oli ollut Jutta Urpilaisen aikana. Samaan suunnanmuutokseen vasemmalle tähtäsi myös Sanna Marin.

– Halusin, että se muutoksen kautta tehty työ näkyy edelleen hallitusohjelmassa. Totesin, että viisas väistyy, ja väistyin, Rinne kuittaa hallituksensa eron.

Vaalilupaukset eivät henkilökohtaisia

Rinne valittaneen Rinne valittaneen tiistaina jatkamaan eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä. Kysymys siitä, millaista roolia hän aikoo tehtävässään vetää, saa Rinteen muistuttamaan, että hän on yhä sdp:n puheenjohtaja ensi kesään saakka. Siinä asemassa hän osallistuu myös sdp:n ministeriryhmän kokouksiin. tiistaina jatkamaan eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä. Kysymys siitä, millaista roolia hän aikoo tehtävässään vetää, saa Rinteen muistuttamaan, että hän on yhä sdp:n puheenjohtaja ensi kesään saakka. Siinä asemassa hän osallistuu myös sdp:n ministeriryhmän kokouksiin.

– Hallitusvaltaa pääministerinä käyttää Sanna Marin, ja hänellä on tietenkin puolueenkin näkökulmasta ensisijainen vastuu päivänpolitiikasta. Minulla ei ole mitään ongelmaa sovittaa yhteen ensimmäisen varapuhemiehen ja puolueen puheenjohtajan tehtävää. Harkiten otan kantaa päivänpolitiikkaan, niin kuin tähänkin asti, Rinne naurahtaa.

Hän lähtee siitä, että Sanna Marin pitää kiinni edeltäjänsä vaalilupauksista.

– Sdp:n puheenjohtajan vaalilupaukset ovat sdp:n puheenjohtajan lupauksia eivätkä mitään Antti Rinteen lupauksia. Ne asiat ovat olleet sdp:n vaalitavoitteissa ja ne on viety hallitusohjelmaan sillä tavalla, kuin ne on kirjattu. Sdp:n puheenjohtajana ja kansanedustajana edellytän, että hallitusohjelman kirjauksia noudatetaan, Rinne sanoo.