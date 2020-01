Ärjänsaari ehdolla Vuoden retkikohteeksi

Ärjänsaari on mukana valtakunnallisessa Vuoden retkikohde -kilpailun finaalissa. Tänä vuonna kilpailun teemana on ympäristömyönteisyys. Yleisö voi äänestää suosikkiaan GoExpon verkkosivuilla.

Vuoden retkikohde 2020 -finaalissa on Suomesta kuusi kohdetta: Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue, Kotkan kansallinen kaupunkipuisto, Kurjenrahkan kansallispuisto, lähimetsä, Vallisaari sekä Ärjansaari. Tänä vuonna kilpailussa haetaan ympärivuotista luontoretkikohdetta, joka on viime vuosina parantanut ympäristömyönteisyyttään. Kohteessa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä tehtynä ympäristöasioiden parantamiseksi.

Finalistit on valinnut retkeilyalan ammattilaisista koostuva raati. Kilpailun tavoitteena on parantaa suomalaisten retkeilykohteiden tunnettuutta ja auttaa luonnossa liikkujia löytämään uusia retkireittejä. Vuoden retkikohde on valittu vuodesta 2005 alkaen.

Voittajakohde palkitaan Suomen Messusäätiön 5 000 euron stipendillä sekä osastolla GoExpo-messuilla 2020. Voittaja julkistetaan messujen avajaispäivänä 28. helmikuuta. Äänestysaikaa on 2.2.2020 asti.

Äänestä Vuoden retkikohdetta täällä.