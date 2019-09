Ärsyttävätkö uskovaiset mielipiteillään ja julistuksellaan? – BB-talon Ville on mustavalkoinen hahmo, joka sopii nykyiseen vastakkainasetteluun

BB-talon värikkäimmät hahmot ovat selvillä, kun tosi-tv-formaatin uutta tulemista on seurattu muutama viikko. Heiltä on ollut vaikea välttyä, vaikka ei olisi avannut televisiota kertaakaan.

Ainakin evankelistaksi julistautunut Ville , homoseksuaali Kimmo , panseksuaali Tarina sekä keskenään muhinoivat Jukka ja Eevis ovat esiintyneet tiuhaan iltapäivälehtien sivuilla. Tavallisimmat tyypit on jo äänestetty ulos talosta.

Muut asukkaat asettivat Villen jo viime viikonloppuna putoamisuhan alle, mutta yleisö halusi hänen jatkavan. Nyt Ville on sunnuntaina toistamiseen vaarassa pudota. Keskustelut homoseksuaalisuudesta, kielillä puhuminen ja parantaminen rukoilemalla ovat ärsyttäneet monia palautteesta päätellen, mutta tunteita herättävissä persoonissa on myös tosi-tv:n voima.

Suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan tahdo kestää julistamista – ei uskonnon eikä uskonnottomuuden.

Sopiiko vahvan vakaumuksen esittely viihdeohjelmaan? Onko se hyväksi vai pahaksi kristinuskon maineelle? Lännen Media kysyi näitä hengellisiin asioihin perehtyneiltä ihmisiltä.

Jussi Sohlberg on Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori. Hän on perehtynyt Suomen uskonnollisiin yhteisöihin, erityisesti uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja uushenkisiin virtauksiin.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.) tuli tunnetuksi BB-talon helluntailaisena nuorena miehenä 2011. Oululainen Tynkkynen on sittemmin erotettu seurakunnasta, käsityksensä mukaan siksi, että hänellä on mieskumppani. Hän on jo kolmatta kertaa epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Yhdestä tapauksesta on tullut tuomio, toinen on käräjillä lokakuun alussa ja kolmas esitutkinnassa.

Tuulikki Timgren-Lillukkamäki oli mukana BB-talossa ja Farmi-ohjelmassa 2014. Entinen kristillisdemokraattien valtuutettu Pusulasta esiintyi Tynkkystä perinteisempänä, evankelisluterilaisena kristittynä.

Kai Sadinmaa on pappi ja tietokirjailija Helsingistä. Hän on kirkon kriitikko ja on saanut tuomiokapitulilta moitteet samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä.

Jussi Sohlberg: "Uskonnollinen ihminen näyttäytyy friikkinä"

"En ole seurannut sarjaa, mutta tiedän, että mukana on Ville, joka käyttää evankelista-titteliä. Kun katsoo klikkiotsikoita ja lehtijuttuja, Villestä tulee kärjistetty ja stereotyyppinen kuva. Hänellä on selvästi herätyskristillinen vakaumus, jota hän haluaa nostaa esiin. Se vahvistaa tiettyä mielikuvaa, vaikka kristinuskollekin on tyypillistä moninaisuus ja tulkintojen kirjo.

Katsoin videoklipin, jossa Ville puhuu kielillä. Se oli espanjan ja englannin käyttöä sekaisin – ei sinänsä merkki karismaattisuudesta ja kielilläpuhumisilmiöstä, joka on ekstaattista. Ville ei näyttänyt olevan sellaisessa tilassa.

Julkisuudessa on puhuttu myös Villen henkiparantamisesta. Tässä on mennyt terminologia sekaisin. Sana viittaa uushenkisyyteen. Helluntailaisuudessa ja muissa kristillisissä karismaattisissa liikkeissä puhutaan armolahjoista ja rukouksella parantamisesta.

Sekularisaatio (maallistuminen) on Länsi-Euroopassa ja Pohjoismaissa vahva trendi. Rinnalla kulkee myös toisenlainen juoni: uskonnollisen kentän moninaistuminen. Uskonnot nousevat usein mediassa esiin kriisien ja konfliktien kautta. On myös kärjistynyttä uskonnonvastaisuutta.

En kuitenkaan näkisi, että sananvapauden kannalta olisi kyse merkittävästä muutoksesta. Kyllä uskonnosta edelleen saa vapaasti puhua, vaikka kristillisdemokraatit ovat olleet toista mieltä.

Mietin, kuinka paljon viihdeohjelmassa on mahdollista päästä todelliseen dialogiin. Uskonnollinen ihminen, jolla on voimakkaat ja konservatiiviset näkökannat, näyttäytyy helposti friikkinä hahmona, jolle voi nauraa. Argumentit ovat ennalta-arvattavia ja yksioikoisia. Suurimman osan silmissä se ei ole vakuuttavaa.

Uskontoihin liittyvä uutisointi näkyy nyt vahvemmin kuin pitkään aikaan. Vaikka puhe on muuttunut niin, että henkisyyteen liittyy positiivisia määreitä ja uskontoon ei, ihmiset arvostavat edelleen esimerkiksi kirkon sosiaalityötä."

Sebastian Tynkkynen: "Äärimmäisen hyvä, että keskustellaan"

"Olen seurannut BB-taloa kuntosalilla pyörää polkiessani. Villellä on tosi jyrkkä linja. En oikein ole saanut kiinni, mihin kirkkokuntaan hänen opetuksensa kytkeytyy, mutta vaikuttaa siltä, että hänellä on oma missionsa.

Ville on uuskarismaattisesti suuntautunut kristitty. Hänen ajattelunsa on lähellä helluntailaisuutta ja vapaaseurakuntia.

Villestä näkee, että hänen motiivinaan ei ole loukata yhtäkään ihmistä. Hän on rakastava, välittävä ja ahkera. Hän haluaa sanoa, että älkää tehkö noin, koska hän ei halua kenenkään joutuvan helvettiin.

Villen käsitys kristillisyydestä on täysin vanhentunut ja väärä. Olen itsekin ollut saman maailmankuvan vanki.

Uskosta jumalaan on tullut monelle liian myrkyllistä. En toisaalta ihmettele, kun kristittyjen suulla esitetään niin tuomitsevia puheenvuoroja. Itse halusin BB-talossa tuoda esiin kristinuskon armahtavan puolen.

Tällä hetkellä monet kristityt ovat menossa poteroon näkemystensä kanssa. Se on aika vaarallista. Jos halutaan haastaa erilaisia näkemyksiä, niiden on annettava tulla esiin, että voidaan käydä keskustelua. Tiukoilla yhteisöjen sisäisillä näkemyksillä on vaikutuksia nuoriin homoseksuaaleihin, jotka ovat epävarmoja siitä, ovatko he arvokkaita ihmisinä.

Nuorena ajattelin pitkälle kuin Ville: että homoseksuaaliset tunteet ovat kiusauksia saatanasta. BB-talossa toin esiin, etten ole itse valinnut biseksuaalisuutta.

Uskon, että nytkin on äärimmäisen hyvä, kun tällaista keskustelua pystytään käymään viihdeohjelmassa. Argumentit ovat niiden puolella, jotka ajattelevat, ettei homoudessa ole mitään väärää tai kummallista. Haluaisin kiittää Päivi Räsästä siitä, että hän on pitänyt homokeskustelun aktiivisena julkisuudessa."

Tuulikki Timgren-Lillukkamäki: "Pitäisikö olla oikein kade Villelle"

"Sen verran olen katsonut BB-taloa, että sisimpäni tunnistaa Villessä aidon uskovaisen. On tullut vähän sellainen tunne, että pitäisikö olla oikein kade. Kun itse olin ohjelmassa, tunnustin kyllä uskoni ja rukoilin hiljaisesti. Mutta onko minun uskoni niin kuin vanhan pariskunnan rakkaus: pidänkö sitä itsestään selvänä?

40 vuotta sitten tulin uskoon niin, ettei paikalla ollut piispaa eikä pappia – pystymetsästä oman rukouksen voimalla. Uskoontulon jälkeen erosin ensin luterilaisesta kirkosta. Olin katkera siitä, ettei minua ohjattu uskon tielle, kun olin herätyksen tilassa rippikoulussa. Myöhemmin palasin takaisin kastekirkkoni helmaan.

Hengellisen herätyksen lähellä elävää Villeä voi katsoa jopa nälkäisenä. Tuollainen esiintyminen vaatii rohkeutta. Hän on kertonut esimerkiksi, että uskossa ollessaankin hän on vielä juonut kaljaa ennen kuin on päässyt vapaaksi. Me emme tule enkeleiksi.

Sen verran olen Facebookissa ottanut kantaa, että toivon Villen jäävän BB-taloon. Pari ystävääni on todennut, että minä olin fiksu ohjelmassa ja Villen käytös tekee hallaa uskovaisille. Minun on sanottava, että varmasti asia on päinvastoin. Sana sanoo, että kylvä kaikella säällä eikä vain silloin, kun sinulle sopii ja toiset tykkäävät.

Olen pohtinut, että pitäisi pitää paremmin lappua esillä. Olen ehkä varovainen, kun elän avoliitossa. Sitä ei halua hirveästi saada turpiinsa.

Nykyinen mies on rukousvastaus. Elin vuosia yksin kahden aviomiehen kuoltua. Nyt olemme olleet 1,5 vuotta yhdessä, ja ilmaisemme joka päivä rakkautta. En olisi ikinä osannut kuvitella, että näin onnellisena voi elää."

Kai Sadinmaa: "Kuulostaa vaikealta tuoda rukoilua viihdeohjelmaan"

"En ole katsonut ohjelmaa, mutta ymmärrän, jos muut talossa olijat kokevat Villen kiusalliseksi. Olin itsekin nuorena miehenä aika hihhuli, ja voin kuvitella, että se ärsytti. Kun on pamahtanut uskoon, maailma näyttää hyvin mustavalkoiselta. Silloin voi olla helposti tuomitseva.

Ei kuulosta hyvältä hakea vastakkainasettelua viihteessä. Siperia opettaa, toivottavasti Villeäkin.

Tavallaan ylipäänsä muiden yläpuolelle asettuva, tuomitseva kristillisyys on mennyttä maailmaa. Jos kaveri (Ville) on ollut alkoholisti ja kääntynyt uskoon, hän tarvitsee jäykkiä rajoja, että selviytyy. Mutta keitä me olemme toisille sanomaan, miten pitäisi elää ja olla.

Perinteisesti kristinuskoon kuuluu esirukous toisten puolesta. Enemmän se on vapaakirkollista, vaikka totta kai kaikissa kirkoissa voidaan ihmisen puolesta rukoilla, jos hän on esimerkiksi sairaana. Kuulostaa kuitenkin vaikealta konseptilta tuoda viihdeohjelmaan sellainen elementti. Rukoilu on helposti manipuloimista, ja se on kiusallista. Siitä ei kannattaisi tehdä hirveästi numeroa.

Parempi olisi tuoda esiin suvaitsevaa kristillisyyttä: eletään ihmisten parissa, yritetään suhtautua heihin sellaisina kuin he ovat eikä koeta olevamme muita parempia.

Kristinusko on lopulta aika nöyrää, sitä, että kunnioitetaan ja rakastetaan muita."