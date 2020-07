Arvio: USA:n entinen murhapääkaupunki avaa radiosarjan, jossa matkataan maailman metropoleihin

Maailman metropoleja suomalaisin silmin

★★★★ Uutiskuvissa Washington on meille yhtä kuin Yhdysvaltain presidentti ja Valkoinen talo, maailman politiikan keskus, josta kirjeenvaihtaja kertoo USA:n kannan maailman kriiseihin.

Salme Unkurin toimittaman Maailman metropoleja suomalaisin silmin -sarjan aloitusjaksossa Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajana siellä asunut Laura Saarikoski kertoo, mitä muuta Washington on.

Saarikosken mukaan kaupungin charmi on jossain muualla kuin hallinnollisessa keskustassa. Se on kaupungin lukemattomissa eri etnisissä vähemmistöissä, kalatorilla ja yöelämässä. Kaupunki on muuttunut 1990-luvun alusta, jolloin se oli USA:n murhapääkaupunki.

Syvempi kurkistus pääkaupunkiin

Kahtiajako köyhään itään ja vauraaseen länteen on Washingtonissa silmiinpistävä. Valkoinen nainen kaupungin vauraalla alueella elää keskimäärin 86-vuotiaaksi, köyhällä alueella musta nainen 76-vuotiaaksi.

Seitsemänosaisen sarjan muissa osissa esitellään diplomaatti Teppo Turkin Tokio, toimittaja Leena Reikon Jerusalem, tietokirjailija Markus Lehtipuun Bangkok, toimittaja-kirjailija Pekka Hakalan Moskova, toimittaja-kirjailija Mari Mannisen Peking ja elokuvaohjaaja Mika Kaurismäen Rio de Janeiro.

Ainakin avausjakso päästää kurkistamaan syvemmin USA:n pääkaupungin sisään. Saarikoski auttaa ymmärtämään vaikka sen, miksi amerikkalaiset ovat yllättyneitä, kun hän kertoo heille pitävänsä Washingtonista.

