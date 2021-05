Asiakasetuja kahden edestä

Lumme Energia ja Loiste Sähkönmyynti yhdistyivät huhtikuussa. Kahdesta hyvästä tuli entistä loistavampi yksi.

Loiste Sähkönmyynnin asiakkaana olet nyt mukana yhteisessä perheessä. Muutoksen takia sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kaikki käytännön asiat pysyvät ennallaan. Sopimukset jatkuvat entiseen tapaan toistaiseksi. Kun muutoksia tulee, me kerromme niistä sinulle etukäteen. Ja aina – jos jokin asia askarruttaa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Tästä yhdistymisestä olen erityisen positiivisella mielellä, sillä sen myötä asiakkaat saavat erityisen paljon hyvää.

Asiakkuutesi säilyy suomalaisessa yhtiössä. Meillä on omistajana maakunnallinen yhtiö, jolla on kasvot ja joka uskoo liiketoiminnan kehittämiseen. Vaikka toiminta on valtakunnallista, siihen kuuluu vahva paikallisuus ja läsnä oleminen asiakkaiden elämässä kaikkialla Suomessa.

Saat jatkossakin edullista sähköä. Suuremman yksikön etuihin kuuluu paremmat mahdollisuudet hintakilpailukyvyn ylläpitämiseen ja sinulle se tarkoittaa edullista sähkön hintaa.

Tulossa on ennenkokemattomia energiapalveluja. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen saa uudenlaista voimaa. Saat meiltä vinkkejä, tietoa ja ideoita, joiden avulla voit tehostaa omaa energiankäyttöäsi ja pysyä mukana muutoksissa. Saat myös maan parasta asiantuntemusta omaavan kumppanin aurinkoenergian tuotantoon niin kotona kuin yrityksissäkin. Ja kun sähköauto tulee omaan talliin, apua latausjärjestelmiin saa meiltä.

Olet nyt mukana yhteisessä perheessä. Tarjoamme sinulle energiaa ja etuja. Tutustu uusiin asiakasetuihisi ja lue lisää: loiste.fi

Voit luottaa siihen , että olet asiakkaana vastuullisessa yrityksessä. Päästöttömästi tuotetun energian ostaminen on vaivatonta. Olet mukana monissa hankkeissa, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja tehdään hyviä tekoja. Yhdessä voimme kehittää ratkaisuja, joiden avulla voit tehdä merkityksellisiä ilmastotekoja ja toteuttaa erilaisin keinoin omaa vastuullisuuttasi. Yhdessä luomme menestystä ja parempaa huomista kaikkialle Suomeen.

Vaikka asiat muuttuvat ympärillä, yksi asia ei muutu. Ihminen on aina tärkein, asuipa hän missä päin Suomea tahansa. Haluamme tuottaa maan parhaan asiakaskokemuksen ja tiedämme, että meidän on lunastettava luottamuksesi joka päivä. Nyt meillä on siihen entistä paremmat mahdollisuudet.

Ollaan yhteydessä!

Johanna Viskari, asiakaskokemusjohtajaLumme Energia