Asianajopäivystys alkaa Kajaanissa

Suomen Asianajajaliitto ja paikalliset asianajotoimistot tarjoavat maksutonta asianajajapäivystystä Kajaanin pääkirjastolla kuukausittain ensi maanantaista alkaen.

Kyse on maksuttomasta juridisesta yleisneuvonnasta kaikissa oikeudellisissa asioissa.

Päivystyksessä annetaan suullista neuvontaa henkilökohtaisesti paikalla oleville neuvottaville. Neuvonnan ensisijaisena sisältönä on pyrkiä arvioimaan neuvottavan oikeudellinen ongelma sekä tarvittaessa ohjata hänet oikeaan paikkaan, kuten viranomaisille, joille asian käsittely kuuluu tai tarvittaessa asianajajalle asian jatkohoitoa varten.

Selkeissä ja yksinkertaisissa asioissa voidaan antaa suoraan asian hoitamiseen tarvittava neuvo.

Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja eikä tehdä muita konkreettiseen asianajoon liittyviä toimenpiteitä. Lakimiehen kanssa päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Päivystyspaikka on pääkirjaston alakerran Mielikki-salissa. Kirjastonhoitajalta saa vuoronumerot päivystykseen alkaen noin 30 minuuttia ennen kutakin päivystyskertaa. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Päivystysaika on klo 17-19. Yhtä asiakasta varten on varattu aikaa noin 15 minuuttia.