Aurinkoa, ruokaa ja hyvää tuulta – ruotsalainen kokkausohjelma on kuin kesäunelma

Timjamia, kukkoa ja torttuja

★★★★ Jos haluaa upota kesäunelmaan maalla ja oppia samalla jotain ruuasta, Lisa Lemken ruokaohjelma on paikallaan. Se on kuin täydellinen lomapäivä mökillä kaveriporukan kanssa kokkaillen.

Maaseudun kauneus hivelee silmää. Tunnelma on iloinen ja nauravainen. Taustalla soi The Beatles, Tom Jones ja Jerry Reed aivan kuin radio olisi päällä. Ruoka on tietysti herkullista ja monipuolista, sen tekeminen sujuu vaivatta kuin patoamattoman joen kulku kohti merta.

Tosin keittiön pitää olla täydellisesti varusteltu ja kokeilla aika paljon taitoa.

Hyvinvointia henkivässä kahdeksanosaisessa sarjassa kokki Lisa Lemke kutsuu ystäviään kotiinsa Falkenbergin lähistölle laittamaan ruokaa.

Kuumaa ja kylmää

Ensimmäisen jakson aiheena on kuuma ja kylmä. Jimmy Brorsson tekee jäätelöä kaikissa muodoissaan. Zeina Mourtada jauhaa etiopialaista mausteseosta. Sandra Mastio liekittää ja Emma Lindqvist huolehtii ruokailupaikan ulkoisesta kauneudesta.

Erityisesti Sandran ja Jimmyn tyyli on eläväistä.

Plussaa on myös ruotsin kieli, esimerkiksi se miten chili, Jimmy ja rucola äännetään.

Vinkkejä kotikokeille

Kotikokit saavat hyviä vinkkejä muun muassa chilistä, ja miten saada ruokaan tulisuutta muillakin raaka-aineilla. Chilin polton saa pois riisillä, maidolla, jugurtilla, banaanilla tai kurkulla. Tulisuutta ruokaan saa myös piparjuurella tai rucolalla eli sinappikaalilla.

Entä miten tuoreuttaa pakastimeen-tarjolle-pakastimeen-kierteestä kärsinyt valmisjäätelö?

Timjamia, kukkoa ja torttuja -sarjan toisesta osasta saa voikukkareseptejä, kun teemana ovat karvaat ja kitkerät maut.

Yle Teema & Fem sunnuntai 16.6. klo 18.30

Tämä kokkiohjelma on kuin täydellinen kesäunelma.

Kaikki ovat hyvällä tuulella ja ruoka onnistuu.