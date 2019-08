Autoalan keskusliitto tyrmää EU:n huolen kevytautojen turvallisuusriskeistä - ''Tässä vaiheessa ei missään nimessä pidä lähteä myymään tai ottamaan tilauksia''

Epäselvyys Suomeen kaavailtujen kevytautojen ympärillä tiivistyi tiistaina, kun Euroopan komission kirje julkaistiin valtioneuvoston verkkosivuilla. Ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.) osoitetussa, 1. elokuuta päivätyssä kirjeessä EU toistaa kielteisen kantansa suunnitellusta uudesta autoluokasta.

Julkisessa keskustelussa on siitä lähtien vallinnut epätietoisuus, miten kevytautojen lopulta käy. Autoalan keskusliitossa (AKL) on ohjeistettu alaa olemaan toistaiseksi tekemättä yhtään mitään.

– Olemme ohjeistaneet meidän kenttäämme, että tässä vaiheessa ei missään nimessä pidä lähteä myymään tai ottamaan tilauksia kevytautoista, kertoo liiton toimitusjohtaja Pekka Rissa .

Hänen tiedossaan ei ole, että kevytautoja olisi vielä ehditty ainakaan suurissa määrin haalia myyntiin tai tilaukseen.

– Voi olla, että muutama hajalaukaus on saattanut tulla liian aikaisin, mutta pääsääntöisesti en usko että siihen on lähdetty. Hämmästyn, jos näin on toimittu, hän sanoo.

– Yhä on niin paljon kysymyksiä. On vähän harhaanjohtavaa ajattelua, että kevytautoja tehtäisiin kaksi kuukautta ennen varastoon. Ne tehdään sitten, kun homma on selvä ja tiedetään, mitä pitää tehdä.

Rissa viittaa kahdella kuukaudella siihen, että edellisen hallituksen käynnistämän hankkeen on tarkoitus valmistua 1. marraskuuta. Sen jälkeen Suomi olisi Euroopassa ainoa maa, missä kevytautoja saisi myydä.

Kysymyksiä kevytautojen vaatimuksista on kuitenkin yhä runsain määrin.

– Vielä on epäselviä asioita, jotka liittyvät esimerkiksi nopeudenrajoittimeen. On kysymykset siitä, että montako matkustajaa saa olla kyydissä, pitääkö takapenkit poistaa ja tuleeko vetokoukku pakolliseksi, Rissa listaa.

Liikenneturvallisuus puhuttaa

EU suhtautuu kevytautoihin kielteisesti muun muassa siksi, että ne voisivat olla liikenneturvallisuuden kannalta riski. Sen mukaan kohderyhmä, 15-17-vuotiaat nuoret, eivät ehkä ole tarpeeksi kypsiä kevytauton rattiin.

Rissa on asiasta täysin eri mieltä.

– Ne [nuoret] ajaa talvella tuolla polkupyörällä, mopolla tai mopoautolla pitkiä matkoja maakunnissa ja pienissä kaupungeissa, missä ei ole tarpeeksi joukkoliikennettä. Kevytauto on aivan oleellisesti turvallisempi ratkaisu kuin mikään muu näistä mainitsemistani.

Kevytauton turvallisuutta hän perustelee sillä, että kevytautoksi saisi muuttaa vain vuoden 2015 tai sitä uudempia automalleja. Niissä on hänen mukaansa jo valmiiksi modernit turvallisuutta edistävät järjestelmät.

– Näissä autoissa on myös pitkään ollut pakollisena törmäystesti nukkea päin, jonka avulla katsotaan, minkälaista materiaalia ja muotoilua keulassa käytetään, että se parhaiten ottaa ihmisen vastaan. Mopoautoissa ei ole mitään tällaisia velvoitteita, hän sanoo.

Kevytautojen mahdolliseen vaikutukseen mopoautomarkkinoihin hän ei ota suoraan kantaa.

– Eihän se mopoautoja kieltäisi. Kuluttajalla pitää olla mahdollisuus tehdä valintoja oman taloutensa ja turvallisuutensa mukaan. Kuluttajat päättäköön, Rissa toteaa.

Kevytautojen maksiminopeudeksi määritellyn 60 kilometrin tuntivauhdinkaan ei Rissan mielestä tarvitse olla vielä kiveen hakattu asia, mikäli se koetaan liian vauhdikkaaksi nuorisolle.

– Jos 60 kilometriä tunnissa on uhkakuva, niin tiputetaan se sitten vaikka 40 kilometriin tunnissa.

– Olen huolissani vain siitä, että tällainen erinomainen laki nuorten liikenneturvallisuuden kannalta uhrattaisiin nyt EU-komission alttarille byrokratian takia.

EU: kevytautot eivät täytä vaatimuksia

Kevytautoilla tarkoitetaan pääasiassa nuorille, 15-17-vuotiaille, suunnattuja nopeusrajoitettuja henkilöautoja. Menopelillä pääsisi kulkemaan enimmillään noin 60 kilometrin tuntivauhtia. Ne kuuluisivat T1-ajoneuvoluokkaan traktorien kanssa ja vaatisivat kuljettajalta AM-luokan ajokortin.

EU:n mukaan kevytautot eivät kuitenkaan täytä T1-ajoneuvoluokan vaatimuksia, koska ne on tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Täten kevytautot ovat moottoriajoneuvoja, joita koskee direktiivi 2006/126 ja sen mukanaan tuomat säännöt. Toisaalta kevytautot eivät vastaa myöskään luokan L6e kevyitä nelipyöriä, kuten nykyisiä mopoautoja.

Komission mukaan myös uuden kansallisen ajokorttiluokan luominen on direktiivin säännösten vastaista.

Euroopan komissio suhtautui Suomen kevytautoaikeisiin kielteisesti jo edellisen hallituksen aikana. 1. elokuuta päivätyssä kirjeessä ulkoministeri Pekka Haavistolle Euroopan komissio suhtautui Suomen kevytautoaikeisiin kielteisesti jo edellisen hallituksen aikana. 1. elokuuta päivätyssä kirjeessä ulkoministeri Pekka Haavistolle kritisoitiin muun muassa sitä, ettei Suomi ole ottanut aikaisempia kielteisiä kantoja tarpeeksi hyvin huomioon, vaan on jatkanut lain valmistelua niistä huolimatta. kritisoitiin muun muassa sitä, ettei Suomi ole ottanut aikaisempia kielteisiä kantoja tarpeeksi hyvin huomioon, vaan on jatkanut lain valmistelua niistä huolimatta.

Liikenneministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi keskiviikkona sdp:n kesäkokouksessa Savonlinnassa, että lain osalta tilanne voi muodostua "äärimmäisen hankalaksi". Hän kritisoi Juha Sipilän hallitusta EU:n varoitusten huomiotta jättämisestä.

Marinin mukaan lain kumoaminen edellyttäisi nopeaa valmistelua, koska sen on tarkoitus tulla voimaan jo marraskuun alussa. Toiseksi vaihtoehdoksi hän esitti, että Suomi menettelee siten, kuten on ollut aikomuskin.

– Ja tästä taas seuraa se tilanne, että voi olla, että komissio tämän vie sitten eteenpäin ja myöhemmin syntyy asiantila, joka aiheuttaa sen, että lait joka tapauksessa sitten jouduttaisiin muuttamaan tai kumoamaan, jolloin voi syntyä erittäin hankala tilanne korvausvaateiden kanssa, Marin sanoi.