Auttaako hypnoosi addiktioon?

Akuutti: Addiktoiva aikamme

TV1 klo 20.00

Inarista tulee hirviö, jos lapsi tulee keskeyttämään, kun hän on puhelimella.

Inari Fernández on sosiaalisen median ammattilainen, joka rakastaa sisältöjen tekemistä ja samalla yrittää saada omaa somekäyttäytymistään aisoihin. Inari vertaa sometykkäysten ilmestymistä karkkipäivän odotukseen. Miten tasapainoilla tilanteessa, jossa some on tärkein työkaveri ja samalla pahin aikasyöppö, joka valtaa myös vapaa-ajan?

Asiaa on tutkinut sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uski . Täydellisten somepaastojen sijaan hän uskoo arjen pieniin someaika- ja paikkarajoitteisiin.

Entä miksi joku on toista herkempi koukuttumaan?

Ohjelmassa haastatellaan myös vuosia polttanutta Idols-voittaja Hanna Pakarista . Hän koki, että tupakka oli kuin hyvä ystävä, jonka kanssa hän teki parhaat päätöksensä. Pakarisella on mielenkiintoisia kokemuksia hypnoosista.

Olipa kyse nautintoaineisiin tai käyttäytymiseen liittyvistä ylilyönneistä, vieroittuminen vaatii usein ammattiapua.