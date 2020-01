"Avaruus yhdistää meidät kaikki" – ensimmäinen yhdysvaltalais-iranilainen astronautti valmistui perjantaina

Maailma on seurannut herkeämättä, mitä arkkivihollisten Yhdysvaltojen ja Iranin välillä tapahtuu seuraavaksi. Jännitteet ovat puolin ja toisin purkautuneet pääasiassa Irakin maaperällä. Sen sijaan avaruuteen saakka konfliktit eivät ulotu, uskoo ensimmäinen yhdysvaltalais-iranilainen astronautti.

Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA juhlisti viime perjantaina 13 vastavalmistunutta astronauttia julkisessa seremoniassa Houstonissa Texasissa. Houstonin kaupungissa sijaitsee Nasa-avaruuskeskus.

Heidän joukossaan on historian ensimmäinen iranilais-amerikkalainen astronautti Jasmin Moghbeli , 36. Hän syntyi iranilaisille vanhemmille Saksassa ja varttui New Yorkissa, kertoo AFP. Hän osallistui avaruusleirille 15-vuotiaana, jolloin hän sai innostuksen nykyiselle uralleen.

Hän kertoo uutistoimisto AFP:lle, ettei hänen taustansa ole vaikuttanut opintojen aikana.

– Yleensä me kaikki olemme siitä (avaruustutkimuksesta) samaa mieltä ja se yhdistää meitä, Moghbeli kertoi AFP:lle yhdeksi syyksi siihen, miksi hän rakastaa työtään.

Hän mainitsi esimerkkinä kansainvälisen avaruusaseman (ISS), joka on usean maan avaruusjärjestöjen, muun muassa Venäjän, ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon yhteishanke. Vaikka Yhdysvaltojen ja Venäjän välit ovat muutoin kireät, maiden avaruusyhteistyö on onnistunut.

Moghabelin mukaan NASA:n ilmapiiriin ei ole vaikuttanut myöskään Yhdysvaltojen ja Iranin välien kiristyminen, kertovat AFP ja The Business Insider . Hän sanoo, ettei ole kokenut saavansa erilaista kohtelua maiden tilanteen takia.

– Avaruus yhdistää meidät kaikki, Moghbeli sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Hänen mukaansa avaruustutkimus on alue, jossa diplomatiaa voi nähdä, vaikka sitä muilla alueilla ei näkisikään.

Yhdysvallat tähtää Marsiin

Perjantaina valmistuneilla 13 astronautilla on erilaiset taustat. Heidät valittiin ennätyksellisen hakijamäärän, 18 000 ihmisen, joukosta. Valmistuneista kuusi on naisia ja seitsemän miehiä. AFP:n mukaan heidän joukossaan on muun muassa kokeneita lentäjiä, tieteilijöitä, insinöörejä ja lääkäreitä.

Moghbelilla on insinöörintutkinto Massachusettsin teknillisestä korkeakoulusta, missä hän opiskeli ilmailutekniikkaa. Hän on myös merijalkaväen majuri ja toiminut taisteluhelikopterin lentäjänä useilla komennuksilla Afganistanissa.