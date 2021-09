Avoimilta rokotuspisteiltä saa ensimmäisen rokoteannoksen – Kainuun sote pohtii höllentämistä ensi viikolla

Ilman ajanvarausta toimivilta Kainuun soten koronarokotepisteiltä saa tällä hetkellä vain ensimmäisen rokoteannoksen, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Koti-Kajaanin tietojen mukaan Kajaanin Prisman rokotepisteellä annettiin keskiviikkona myös toisia rokoteannoksia. Lisäksi Kajaanin kaupunki markkinoi toisen rokotteen antamista ainakin hetken aikaa Instagram-sivuillaan. Koukkarin mukaan tälle ei kuitenkaan ollut mandaattia. Hän sanoo, että Kainuun sote harkitsee toisten annoksien antamista ilman ajanvarausta aikaisinaan ensi viikon alusta alkaen.

"Hölläysoptiota on pohdittu. Kun nähdään, miten homma rullaa, niin asia katsotaan maanantaina ja tiedotetaan sitten, jos linjaan tulee muutos", Koukkari sanoo ja perustelee, että avoimilla rokotuspisteillä tavoitellaan nimenomaan niitä, jotka eivät ole ottaneet vielä yhtään rokoteannosta. Jos rokotepisteille rynnistäisivät toista annostaan hakevat, jäisivät ensimmäisellä kierroksella olevat ruuhkan jalkoihin. Lisäksi yhden annoksen saaneille on varattu pistoaika toiselle rokotukselle ja näiden ajanvarausten peruminen aiheuttaa sekin oman työnsä.

Koukkarin mukaan Kainuussa on edelleen kokonaan rokottamatta 11 600 rokotusikäistä, josta kajaanilaisia on karkeasti puolet. 12–15 -vuotiaista kainuulaisista ensimmäisen rokotteen on saanut 63,3 prosenttia, kun rokotuskierros Kainuun kouluissa on lähes valmis.

"Ei ole päästy edes kahteen kolmasosaan. Ei siihen erityisen tyytyväinen voi olla", Koukkari suomii.

16–19-vuotiasta ensimmäisen rokotteen on saanut 70 prosenttia.

Koronatartuntoja ilmenee tällä hetkellä eniten 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä, joista kolmasosa on yhä rokottamatta. Koukkarin mukaan tämä tarkoittaa noin 5 000 kainuulaista, joista Kajaanista on 2 500.

Pandemiapäällikkö arvioi, että Kainuu päässee 80 prosentin täysin rokotettujen rokotuskattavuuteen lokakuun loppuun mennessä tai viimeistään marraskuun alussa. Tästä hän kiittelee etenkin "vastuullista vanhempaa väestönosaa".

Kajaanin Prisman ilman ajanvarausta toimiva rokotuspiste on avoinna 18. syyskuuta saakka arkisin klo 11–19 ja lauantaisin klo 10–14.

Ensimmäisen rokotuksen saa ilman ajanvarausta myös Kuhmon neuvolassa 3.9 klo 17–20 sekä Suomussalmen neuvolassa 4.9. klo 8–18. Rokotuksen saamiseksi mukana tulee olla henkilöllisyystodistus ja alle 15-vuotiailla huoltaja. Koronarokotteiden rokotusväli on ollut 16. elokuuta alkaen kahdeksan viikkoa.