Avun tarve kasvaa Suomessa nyt nopeasti – Lahjoitusten määrässä kiristyvä taloustilanne ei vielä näy, kertovat avustusjärjestöt

Joulun aika on hyväntekeväisyysjärjestöille yksi tärkeimmistä keräysajoista. Unicefin Black Friday -kampanja osoittautui menestykseksi.

Lastenjärjestö Unicefin Black Friday -kampanja on näkynyt isosti sosiaalisessa mediassa tällä viikolla. Black Friday -teolla on voinut lahjoittaa Ukrainan lapsille talvivaatteita. Kampanjan ulkoasu on muistuttanut kauppakuittia, viittauksena yhteen vuoden tärkeimmistä kaupan alan…