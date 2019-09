Bahamalle uusi myrskyvaroitus - 1 300 edelleen kateissa Dorianin jäljiltä

Bahamasaarille on annettu varoitus uudesta trooppisesta myrskystä. Sen odotetaan kulkevan Luoteis-Bahaman poikki tulevina päivinä.

Miamissa sijaitseva hurrikaanikeskus antoi myrskyvaroituksen useille saarille. Niiden joukossa ovat Abaco ja Grand Bahama.

Myrsky tuo mahdollisesti lisää sadetta ja tuulta saarille, joilla toivutaan yhä hurrikaani Dorianin syyskuun alussa tekemistä tuhoista.

Uuden myrskyn ei odoteta olevan läheskään yhtä voimakas kuin Dorian, joka oli voimakkuudeltaan voimakkaimman eli 5. luokan hurrikaani.

Seurakuntalaisten autot lainaan

Avustusryhmät ovat kiirehtineet viemään suojautumistarvikkeita bahamalaisille, jotka asuvat katottomien kotiensa raunioissa.

Virallisten tietojen mukaan Dorian on vaatinut saarilla 50 kuolonuhria. 1 300 ihmistä on edelleen kateissa, ja entinen pääministeri Hubert Ingraham sanoo uskovansa, että kuolleita on satoja.

Nykyinen pääministeri Hubert Minnis puolestaan sanoo, että avun saaminen paikalle on vaikeaa, koska tuhot ovat niin laajat. Pelastustyöt keskittyvät parhaillaan kadonneiden etsimiseen sekä ruuan, veden ja suojan tarjoamiseen

Viranomaiset ovat majoittaneet ihmisiä telttoihin Bahaman pääkaupungissa Nassaussa. Lisäksi Abacolle suunnitellaan telttakaupunkeja 4 000 ihmiselle.

Avustuskuljetukset ovat johtaneet satamien ja lentokenttien ruuhkautumiseen, mikä puolestaan on hidastanut avun saamista perille. Osa avustusjärjestöistä on joutunut pyytämään paikallisen seurakunnan jäseniä lainaamaan autojaan ja keittiöitään, jotta bahamalaisille saataisiin lämmintä ruokaa.

Ne avustusjärjestöt, joilla on omia logistiikkaketjuja ja lentokoneita, eivät ole raportoineet ongelmista avun perille saamisessa.