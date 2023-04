Barokki Soi siirtyy huhtikuulle – Linnanvirta-puistojuhlan yhteydessä pidetty festivaali kokeilee uutta ajankohtaa

Barokki Soi -festivaali pidetään tänä vuonna poikkeuksellisesti 21.–23. huhtikuuta.

Barokkiajan musiikkia yli kymmenen vuoden ajan Kajaanissa esiin tuonut tapahtuma on toteutunut viime vuosina elokuussa Linnanvirta-puistojuhlan yhteydessä. Tänä vuonna haluttiin kokeilla toista ajankohtaa, koska koronan jälkeen yleisöä on ollut vaikea saada liikkeelle.

– Päällekkäiset tapahtumat vähän väkisinkin syövät toinen toistaan. Voi olla, että tämän jälkeen palataan kesään, mutta ehkä sen alkupuolelle. Katsotaan, mihin tapahtuma loksahtaa paikoilleen, Barokki Soin taiteellinen johtaja Minna Tuhkala sanoo.

Perjantaista sunnuntaihin toteutuva festivaali käynnistyy elokuvanäytöksellä, kun Kajaanin Elokuvakerho esittää BioRexissä Derek Jarmanin ohjaaman Caravaggion (UK, 1986). Elokuva kertoo barokkimaalari Caravaggion, hänen mallinsa Ranuccion ja tämän tyttöystävän Lenan välille muodostuvasta kolmiodraamasta vakavine seuraamuksineen.

Barokki Soin alkuvuosina elokuvanäytökset kuuluivat festivaaliohjelmaan, mutta nyt niitä ei ole pidetty vuosiin.

– Meillä on halu palata siihen, mitä tapahtuma oli vuoteen 2016 asti ennen välivuotta ja Linnanvirran yhteyteen siirtymistä, Tuhkala kertoo.

Elokuvan jälkeen perjantai-ilta jatkuu avajaisjatkoilla ravintola Terapijassa. Luvassa on barokinajan musiikkia barokkiviulua soittavan Tuhkalan sekä luutuntapaista teorbia ja luuttua soittavan Olli Hyyrysen toimesta. Tilaisuudessa kerrotaan ruoan ja juoman merkeissä myös festivaalikonserteista.

Sopraano Minna Nyberg on yksi Barokki Soin taiteilijoista. Kuva: Minna Annola

Naissäveltäjiä ja barokin elekieltä

Lauantaina Kajaanin kirkossa pidetään Usko, toivo, rakkaus -konsertti , jossa kuullaan barokkimusiikkia Saksasta, Italiasta ja Itävallasta muun muassa Fontanan, Uccelinin ja Buxtehuden sävellysten siivittäminä. Pääsiäisen tunnelmaa jatketaan H. I. F. Biberin virtuoottisilla Rosenkranz -mysteerisonaateilla, joista viimeisen teemana on ristiinnaulitseminen.

Erikoisia viulusonaateista tekee Tuhkalan mukaan se, että niissä käytetään scordatura-viritysmenetelmää, jossa viulun viritystä muutetaan normaalista poikkeavaan.

– Se muuttaa kokonaan instrumentin ja teoksen harmonian soundia. Se on todella vaikuttavaa, hän kertoo.

Kirkossa esiintyvät Tuhkalan lisäksi Olli Hyyrynen, teorbi, Johanna Kilpijärvi , viola da gamba sekä Olli Kinnunen , urut.

Barokki Soi päättyy sunnuntaina Kaukametsän Kouta-salissa pidettävään Tunteiden vallankumous -konserttiin, jossa esiintyvät Minna Nyberg , sopraano, Minna Tuhkala, barokkiviulu, Johanna Kilpijärvi, viola da gamba, Olli Hyyrynen, teorbi ja Laura Vihreäpuu , cembalo.

Tunteiden hehkua on luvassa muun muassa ranskalaisen säveltäjän M. P. de Montéclairin kantaatissa La mort de Didon . Konsertissa kuullaan myös sävellyksiä barokin italialaisilta naissäveltäjiltä Barbara Strozzilta sekä Isabella Leonardalta.

– Sopraano Minna Nyberg on erikoistunut barokkiin ja barokinajan elekieleen. Hänellä on erityinen tyylinsä esittää barokkimusiikkia, Tuhkala kertoo.

Kajaanin seurakunnan kanttori Olli Kinnunen esiintyy Barokki Soin Usko, toivo, rakkaus -konsertissa. Kuva: Juha Neuvonen / arkisto

Usko, toivo ja rakkaus kuvastavat koko festivaalia

Taiteellisen johtajan mukaan lauantain konsertin teema Usko, toivo, rakkaus sopii koko tapahtuman punaiseksi langaksi tänä vuonna. Uskoon viittaa se, että pitkään olemassa ollut tapahtuma elää yhä pienellä liekillä.

Vaikka Tuhkala on miettinyt Barokki Soin lopettamista, jälleen tapahtumaan on löytynyt yhteistyökumppaneita Kajaanin seurakunnasta, Kaukametsästä ja Kajaanin musiikkiopistosta. Se on herättänyt toivon tapahtuman tarpeellisuudesta.

– Sitten on rakkaus siihen, että saa tällaista tehdä, tarjota Kainuulle ja soittaa rakastamaansa musiikkia.