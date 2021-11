Betoniin on paha juurtua – Kati Outinen debytoi Tapio Suomisen sukupolvikuvauksessa 1980-luvun alussa

Täältä tullaan elämä

Yle Teema & Fem klo 21.55

*** Kuka muistaa, että Kati Outinen oli 1980-luvun alun teinitähti? Herkkäkasvoinen näyttelijätulokas debytoi Tapio Suomisen ohjaamassa sukupolvikuvauksessa, joka alkaa aidon tuskallisella synnytyksellä. Sitten nähdään Pelle Miljoona & 1980 keikalla helsinkiläisessä Kill City -korttelissa. Sieltä siirrytään tarkkailuluokan luokkakuvaukseen, josta luokan ainoa tyttö Lissu kävelee pois ennen kuin salama välähtää.

Ne minuutit ovat iskevimmät koko elokuvassa, jossa alun alkaenkin oli vieno holhoamisen tuntu. Ohjaajan myötätunto nuoria kohtaan on kuitenkin vilpitöntä. Sitä ei juuri ole muutoin jaossa Esa Niemelän esittämälle diinaripoika Jussille. Tästä kasari-Helsingistä ovat Dingo-huivit ja kulutusjuhlat kaukana. Turvaksi löytyy Makkaratalon betonikaide. Siihen on vaikea juurtua. (Suomi 1980)

Apinoiden planeetan synty

Sub klo 21.00

**** Rupert Wyatt ohjasi vanhalle Apinoiden planeetalle yllättävän kiehtovan esiosan. Ihmiskunta saa peilin eteensä, kun Alzheimer-lääke pistää koe-eläinsimpanssin älyn kehittymään.

Vapaustaistelijaa tulkitsee Andy Serkis . (USA 2011)

Ensimmäisenä kuussa

TV5 klo 22.15

**** Viisikymmentä vuotta sitten astronautit vierailivat kuussa melkein ehtimiseen. Ensimmäinen perille lentänyt alus oli Apollo 11, joka laskeutui Rauhallisuuden meren lounaisosaan 21. heinäkuuta 1969. Se teki Neil Armstrongista arvatenkin maailman kuuluisimman elossa olevan ihmisen. Damien Chazellen elokuvassa muistellaan Armstrongin elämäkerran pohjalta miestä, joka ei tuntenut oloaan kotoisaksi sankariviitassa. Ryan Gosling tekee hallitun roolin Armstrongina. Surulla silattu mies tähyää kauas, koska lähellä on kipeitä asioita. The Crownista tuttu Clarie Foy on vaimo Janet. (USA 2018)

Pekka Eronen