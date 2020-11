Biden ja Harris lupasivat voitonpuheissaan kitkeä systeemisen rasismin Amerikasta – "Mustat naiset olleet demokratiamme selkäranka"

Tuleva varapresidentti Kamala Harris teki historiaa puhuessaan kannattajille Delawaren Wilmingtonissa sunnuntaita vasten yöllä Suomen aikaa. Harris ja presidentiksi valittu Joe Biden tekivät puheissaan kaikkensa osoittaakseen, että he ymmärtävät voittonsa perustuvan monenlaisten amerikkalaisten tahtoon.

Neljä vuotta presidenttinä olleen Donald Trumpin nimeä ei demokraattikaksikon puheissa mainittu, mutta viesteillään Biden ja Harris tekivät selväksi, että trumpilaisen öykkäröinnin ja valkoisten miesten dominoiman hallinnon aika on ohi.

Myös Trump harrasti kannattajineen identiteettipolitiikkaa, mutta useimmiten se maistui enemmänkin tyypittelyltä ja stereotypioiden toistelulta. Tyypillisesti kulloinkin kehuttavana oleva ihmisryhmä julistettiin usein mahtavaksi, minkä jälkeen Trump kertoi tehneensä enemmän kuin kukaan koskaan kyseisen ryhmän hyväksi.

"Hallintoni näyttää samalta kuin Amerikka"

Biden ei puheessaan korostanut omaa erinomaisuuttaan yhtä suoraan kuin Trump. Hän kertoi halunneensa kampanjansa näyttävän siltä, miltä Amerikka näyttää. Hän jatkoi haluavansa myös hallinnon, jossa on erilaisia amerikkalaisia ihmisiä ja joka toimii sen mukaisesti.

– Kaikki te, jotka tuitte meitä, olen ylpeä kampanjasta, jonka rakensimme ja toteutimme. Olen ylpeä koalitiosta, jonka kokosimme. Laajin ja moninaisin koalitio historiassa, Biden sanoi ja jatkoi:

– Demokraatteja, republikaaneja, itsenäisiä, edistyksellisiä, maltillisia, konservatiiveja. Nuoria, vanhoja, kaupunkilaisia, lähiöiden asukkaita, maalaisia, homoja, heteroja, transsukupuolisia. Valkoisia, latinoja, aasialaisia, Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvia. Tarkoitan sitä.

Biden nosti historiasta esiin neljä käännekohtaa, joissa amerikkalaiset ovat hänen mukaansa tehneen vaikeita päätöksiä siitä, keitä he ovat ja mitä he edustavat.

Hän mainitsi aiemmista presidenteistä Abraham Lincolnin , Franklin D. Rooseveltin , John F. Kennedyn ja Barack Obaman , joka teki 12 vuotta sitten historiaa sanomalla "Kyllä te kykenette".

Biden kiitti mustia kampanjansa pelastamisesta

Biden tuntui takovan pöytää kiittäessään mustia amerikkalaisia, jotka ovat viime aikoina eläytyneet vahvasti Black Lives Matter -liikkeen tavoitteisiin. Sekä hän että Biden mainitsivat puheessaan systeemisen, rakenteellisen rasismin, jonka kitkeminen maasta on otettava tavoitteeksi.

– Erityisesti niinä hetkinä, kun tämä kampanja oli alimmassa jamassaan, afrikkalaisamerikkalainen yhteisö nousi jälleen seisomaan minun tukenani. Te olette aina tukeneet minua, ja minä tuen teitä, Biden lupasi.

Bidenin äänisaaliin koostumuksen analysointi on vielä kesken, mutta mielipidemittausten mukaan jopa 90 prosenttia mustista äänesti häntä. Samoin teki arviolta kaksi kolmesta latinosta ja aasialaisesta.

Biden jatkoi ymmärtävänsä Trumpia äänestäneiden pettymyksen.

– Olen minä hävinnyt pari kertaa itsekin. Mutta nyt, annetaan toisillemme mahdollisuus!

– On aika laittaa sivuun rankka retoriikka, madaltaa lämpötilaa, nähdä toisemme uudelleen, kuunnella toisimme uudelleen. Eteenpäin pääsemiseksi meidän täytyy lakata kohtelemasta vastustajiamme vihollisinamme. He eivät ole meidän vihollisiamme, he ovat amerikkalaisia. He ovat amerikkalaisia, Biden sanoi.

Vastustajien demonisointi on lopetettava

Biden kertoi olevansa ylpeä demokraatti, mutta aikovansa hallita amerikkalaisena presidenttinä.

– Teen työtä yhtä kovasti niiden hyväksi, jotka eivät äänestäneet minua, kuin niiden, jotka äänestivät. Annetaan tämän synkän demonisoinnin ajan Amerikassa alkaa päättyä tässä ja nyt.

Biden jatkoi Kamala Harrisin puheessaan aloittamaa teemaa monenlaisten ihmisten mahdollisuuksista ja tärkeästä vaikutuksesta Yhdysvaltojen demokratiassa.

– Amerikan tarinassa on kyse hitaasta mutta vakaasta mahdollisuuksien laajentamisesta. Liian monia unelmia on lykätty liian pitkään. Meidän on tehtävä tämän maan lupaukset todeksi kaikille, olipa heidän ihonvärinsä, kansallisuutensa, uskontonsa, identiteettinsä tai vammansa mikä tahansa, Biden vannoi ison osan yleisöstä kyynelehtiessä liikutuksesta.

Biden kuvasi Trumpin jälkeistä aikaa taisteluksi Amerikan sielusta, jonka hän haluaa palauttaa. Hänen mukaansa Amerikan voi määritellä parhaiten yhdellä sanalla: "mahdollisuuksia".

– Sillä, mitä presidentti sanoo, on väliä. Parhaiden enkeliemme on aika ottaa voitto pimeyden voimista. Amerikan oltava loistava valo ja meidän on johdettava omalla esimerkillämme.

Harris nosti valokeilaan mustien naisten työn

Kamala Harrisin puhe oli monelle varmasti vielä Bidenkin sanoja koskettavampi hetki.

Harris on ensimmäinen nainen, ensimmäinen musta ja ensimmäinen aasialainen amerikkalainen varapresidenttinä. Kaliforniassa osavaltion syyttäjän tehtävässä kokemusta niittänyt Harris aloitti puheensa lainaamalla hiljattain kuollutta kansanedustajaa John Lewisia , joka oli mustien kansalaisoikeusliikkeen veteraaneja.

Lewis kirjoitti ennen kuolemaansa, että demokratia ei ole tila, se on teko.

Harris muistutti kansanvallan vaativan taistelua ja uhrauksia, mutta tuovan myös iloa ja edistystä, sillä "ihmisinä ja kansana meillä on mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta".

– Te valitsitte ja annoitte kirkkaan viestin. Te valitsitte toivon ja yhtenäisyyden, kunniallisuuden, tieteen, ja kyllä, totuuden. Te valitsitte Joe Bidenin seuraavaksi Yhdysvaltain presidentiksi. Joe on parantaja ja yhdistäjä, testattu ja vakaa käsi. Ihminen, jonka oma menetyksen tunne antaa hänen elämäänsä tarkoitusta, ja se auttaa palauttamaan saman tunteen myös meille.

Harris on lähtöisin vaatimattomista oloista Kaliforniasta, minne hänen äitinsä Shyamala Gopalan muutti Intiasta 19-vuotiaana opiskelemaan. Harrisin isä oli puolestaan muuttanut Yhdysvaltoihin brittiläiseltä Jamaikalta. Myöhemmin Harris asui äitinsä ja sisarensa kanssa Kanadassa, missä hän kävi ranskankielistä koulua.

Harris arveli, että hänen äitinsä ei ehkä osannut aivan aavistaa tätä hetkeä, kun maahanmuuttajien tytär nousisi varapresidentiksi.

– Mutta hän uskoi vahvasti siihen, että sellainen on mahdollista Amerikassa.

"Joella oli urheutta rikkoa tämä muuri"

Harris nosti historiallisella tavalla puheessaan esiin etenkin mustat naiset ennen häntä.

– Ajattelen monen sukupolven naisia: mustia naisia, aasialaisia, valkoisia, latinoja, alkuperäiskansojen naisia, jotka läpi kansakuntamme historian ovat raivanneet tietä kohti tätä hetkeä tänä iltana. Naisia, jotka taistelivat ja uhrasivat niin paljon samanarvoisuuden puolesta, saavuttaakseen vapauden ja oikeuden kaikille – mukaan lukien mustat naiset, jotka liian usein sivuutetaan, mutta jotka ovat niin usein todistaneet olevansa demokratiamme selkäranka, Harris sanoi.

Hän muisti naisia, jotka ovat yli sadan vuoden aikana tehneet työtä varmistaakseen ja turvatakseen oikeuden äänestää. Harrisin mukaan uusi sukupolvi naisia jatkaa nyt taistelua perusoikeudestaan tulla kuulluksi.

– Tänään reflektoin heidän taisteluaan, päättäväisyyttään seisoen heidän hartioillaan. Ja Joella oli urheutta rikkoa yksi näistä muureista maassamme ja valita nainen varapresidentikseen, Harris muistutti.

– Samalla kun saatan olla ensimmäinen nainen tässä virassa, en jää viimeiseksi. Sillä jokainen pikkutyttö katsellessaan tänään näkee, että tämä on mahdollisuuksien maa.

– Maamme lapsille, sukupuolesta riippumatta, maamme on lähettänyt teille selvän viestin: unelmoi kunnianhimoisesti, johda vakaumuksella ja näe itsesi tavalla, jolla muut eivät välttämättä näe, yksinkertaisesti koska he eivät ole koskaan nähneet sellaista ennen. Ja tietäkää, että aplodimme saattavat teitä joka vaiheessa.

Vertailun vuoksi samoihin aikoihin vaalitulokseen pettynyt presidentti Trump tviittasi korostaen itseään ja syytäen perustelemattomia salaliittoteorioita. Välillä hän vaihtoi isoihin kirjaimiin kuin huutaakseen.

"71 000 000 laillista ääntä! Eniten IKINÄ istuvalle presidentille."

