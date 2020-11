Ulkomaat

Bidenin johto kasvoi, kun Yhdysvaltain presidentinvaalien viimeiset tulokset varmistuivat – Trump puhui ensi kertaa julkisuudessa, mutta ei maininnut vaaleja suoraan

Julkaistu: 14.11.2020 klo 11:00

Viime viikolla presidentinvaalien voittajaksi julistetulla Joe Bidenilla on nyt yhdysvaltalaismedioiden mukaan takanaan 306 valitsijamiestä ja Donald Trumpilla on 232. Demokraattiehdokas on voittamassa Georgian osavaltion ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen. Valitsijamiehet äänestävät presidentistä virallisesti vasta joulukuun puolivälissä.