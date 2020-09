Bidenin valinta voi laskea USA:n pörssejä, Trump vaikea kumppani länsimaille – Näin presidentinvaalien tulos heilauttaa maailmantaloutta

Presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinta Yhdysvaltain presidentiksi hyödyntäisi ennen kaikkea maan omaa taloutta. Toisella kaudellakin Trump pitäisi verotuksen ja sääntelyn kevyenä, mikä hyödyttää erityisesti Yhdysvaltain markkinoita ja maassa toimivien yritysten menestymismahdollisuuksia. Maan alhainen verotusaste tukee myös yksityistä kulutusta ja kuluttajien ostovoimaa.

– Talouden näkökulmasta Trump on onnistunut vauhdittamaan maan talouskasvua, mutta toisaalta on vaikea sanoa, mitkä sen kustannukset tulevat olemaan ja miten paljon tulevaisuudelta on otettu lainaa, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo.

Demokraattien asettaman ehdokkaan Joe Bidenin valinta olisi taas Euroopan kannalta parempi signaali, vaikka Yhdysvalloissa Bidenin valinta johtaisi todennäköisesti yritysverojen korottamiseen. Biden suhtautuu Trumpia myötämielisemmin Euroopan unioniin ja muihin länsimaihin.

– Demokraatit ajavat suurempaa elvytyspakettia, joka lisää veronkorotuspaineita, ja niistä valtaosa kohdistuisi suurituloisiin sekä yritysverotuksen korottamiseen. Markkinoilla Bidenin agendaan ei suhtauduta niin myönteisesti, mutta Euroopan kannalta Biden olisi positiivinen vaihtoehto, sillä se ei aiheuta hänelle samanlaisia antipatioita kuin Trumpille, von Gerich lisää.

Nordea kertoi Yhdysvaltain presidentinvaalien vaikutuksista talouteen maanantaina pidetyssä tilaisuudessa.

Nordean pääekonomisti Tuula Koivu arvioi, että Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota tiivistyy ja kovenee, vaikka kauppasodasta puhuminen on jäänyt koronaepidemian jalkoihin.

Kesän aikana Yhdysvallat on tehnyt useita päätöksiä, jotka kertovat kiristyneestä kauppasodasta kahden suurvallan välillä. Kaupparajoitukset koskevat erityisesti korkeaa teknologiaa sekä 5g-verkkoja, joiden päälle rakentuvat tulevaisuuden teknologiat.

Vahvoille vastatoimille Kiinaa vastaan on myös kansalaisten tuki, sillä 73 prosenttia yhdysvaltalaisista suhtautuu epäillen Kiinaan.

– Kauppasota on jäänyt koronan taustalle, mutta tosiasiassa korona vain pahentaa tilannetta. Koronakriisistä huolimatta Kiinan bruttokansantuote on kasvanut ja Kiinan nouseminen maailman suurimmaksi taloudeksi on aikaistunut useilla vuosilla aiemmista arvioista. Esimerkiksi teknologisessa kehityksessä Kiina kulkee aimo harppauksin eteenpäin, Tuula Koivu sanoo.

Mikäli maan uudeksi presidentiksi valitaan Joe Biden, ei hänkään kättänsä Kiinaa kohti ojenna. Sen sijaan Biden hakee luottamusta kumppaneiden kuten Kanadan ja EU:n suuntaan, mitä taas Trump ei tee.

– Kaikki ovat siitä samaa mieltä, että Kiina ei pelaa reiluilla menetelmillä, ja epäreiluun toimintaan pitää puuttua. Kiina tulee nousemaan ja kasvattamaan valtaansa edelleen. Jos vastatoimilla halutaan vaikutusta, silloin lännen pitäisi olla yhtenäinen. Biden ei myöskään uhittele joka suuntaan, kuten Donald Trump, jonka vastatoimia ei voida ennakoida, OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoo.