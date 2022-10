Ylen Elämäni biisi -ohjelma kerää lauantai-iltaisin miljoonayleisön tv:n ääreen.

Kainuun Sanomat kysyi Kainuun kuntajohtajilta, mitkä musiikkikappaleet sykähdyttävät heitä.

Kuva: Juha Neuvonen / arkisto

Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi

Yö: Särkyvää

"Elämäni biisi on Yön Särkyvää, vaikka se on myös haikea. Sen julkistaminen vuonna 2001 sattui elämänvaiheeseen, jossa minulla oli elämässä ollut poisnukkumisia, menetyksiä ja esikoisen syntymä.

Biisin sanoma jollakin tavalla koskettaa aika paljon – miten herkässä onni on ja kuinka sitä pitäisi joka päivä muistaa vaalia. Että elämä olisi positiivista joka päivä ja huomaisi sen kaiken hyvän, mitä ympärillä on ja tapahtuu. Kappale muistuttaa siitä.

Biisi muistuu mieleen tietyissä hetkissä, kun muistelee esimerkiksi isää ja ukkia.

Kuuntelen Yön kappaleita aika paljon muutenkin. Siellä on aika hyviä sanoituksia. Olli (Lindholm) teki myös Suvi Teräsniskan ja muutamien muitten artistien kanssa ajankohtaisia tekstejä tähänkin päivään.

Olen musiikin suhteen kaikkiruokainen. Kuuntelen musiikkia iskelmästä Megadethiin ja Metallicaan.

Jos autossa saan valita ja usein saankin, niin kyllä minä joskus panen Suomipopille ja kuuntelen rokkikanavaa. Meillä lapset tykkäävät kuunnella musiikkia laidasta laitaan. Kuuntelemme myös lastenlauluja ja nekin ovat ihan kivoja."

Kuva: Tuula Leskinen

Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen

Amorphis: The Smoke

"Kuuntelen tosi paljon musiikkia. Tämä on yksi, joka on ollut tosi pitkään mukana ja toimii edelleen.

Biisistä tulee mieleen keikoilla käyminen, oma kaveriporukka ja Sotkamon Syke vuodelta 2011. Siellä ei tapahtunut mitään erityistä, mutta Amorphiksen keikka jäi hirveän hyvin mieleen.

Nyt bändi on tulossa Kajaaniin Kekrifesteillekin. Pitää katsoa, osallistunko sinnekin.

Olen kuunnellut 15-vuotiaasta asti raskaampaa metallia. Tässä kappaleessa on minusta tosi kaunis melodia ja puhdasta laulua, mutta myös raskaampia osuuksia. Se on hyvä kombo, joka kiehtoo minua musiikissa.

Kavereiden kanssa meitä yhdistää myös se, että kuuntelemme paljon musiikkia. Tavatessa siitä on mukava vaihtaa näkemyksiä ja kuunnella uutta musiikkia ja vanhoja klassikoita.

Olen hyvin kaikkiruokainen musiikille, mutta asenne on se, mikä itseeni kolahtaa. Teininä tykkäsin kuunnella suomiräppiä ja välillä on ollut punk-kausiakin.

Vaikkapa Lauri Tähkän versio Antti Tuiskun Blaablaa-biisistä on sellainen, että siinä on selkeästi sanoma, jonka varmasti jokainen kuulija voi peilata omaan elämäänsä."

Kuva: KS-arkisto

Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen

Tuomari Nurmio: Aavaa preeriaa

"Tämä on klassikkobiisi Tuomari Nurmion varhaisesta tuotannosta ja mielestäni paras. Kuuntelen sitä edelleen silloin tällöin.

Biisi on kulkenut mukana 80-luvun lopulta tai 90-luvun alusta lähtien. Siitä tulee mieleen Kostamus-työmaat, kun olin siellä kesätöissä rakennushommissa opiskeluaikana vuonna 1981.

Kostamuksessa tehtiin silloin viimeisiä juttuja, laitettiin pihoja ja muuta. Monet hyrynsalmelaiset hakivat sinne kesätöihin ja hommasivat passin ja kulkuluvan työkkärin kautta.

Minullakin oli valmis kulkulupa, ja sitten sieltä soitettiin, että tuletko töihin. Soitto tuli aikaisin aamulla lankapuhelimeen ja iltapäivällä olin jo työmaalla Kostamuksessa. Se oli mukava kokemus, ja niitä aikoja on mukava muistella Kostamuksessa käydessäkin.

Näin jälkikäteen kappale kuvaa hyvin rakennustyömaata, jossa äijät asuvat parakeissa viikon, tekevät hullun lailla töitä ja rentoutuvat viikonloppuina. Se oli sitä opiskeluaikaa, ja siihen tämä biisi kolahti hyvin.

Olen aika kaikkiruokainen musiikin suhteen. Kuuntelen sitä mielialan ja tilanteen mukaan – jonkin verran klassista, mutta lähinnä suomirokkia ja -poppia aika laajalla kattauksella.

Nykymusiikkikin menee, mutta en ole siitä niin hyvin selvillä. Jos pääsen valitsemaan, otan vanhempia. Suomirokkareista toinen vaihtoehto olisi ollut Ismo Alanko, häntä olen käynyt monesti katsomassa."

Kuva: Juha Neuvonen / arkisto

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Metallica: One

"Valitsin kappaleen tämän ajan ohjaamana. Ehkä minun elämäni biisi on sellainen, että se vaihtuu maailmantilanteen, päivän ja mielen mukaan.

Tähän päivään One pomppasi mieleen, kun on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Siinä tulee esille sodan mielettömyys ja se, mihin se maailmassa johtaa. Kappaleen teemana ovat sodassa haavoittuneen ajatukset, joista löytyy yhtymäkohta tähän päivään.

Toisaalta One on myös oman teini-iän kappaleita. Se, mikä on silloin kolahtanut, kolahtaa edelleen tänäkin päivänä.

Tätä on kavereitten kanssa kuunneltu ja kun pelasin pesistä, niin musiikkia tuli kuunneltua aina ennen pelejä. Pukuhuoneessa soivat ne tietyt musiikit, mutta tiettyjä kappaleita kuunteli myös itse ennen kuin meni kentälle. Tämä oli yksi – Metallica oli silloin kova juttu.

Tässä biisissä hyvät tuplabasarit lähtevät jyskyttämään puolessa välissä kappaletta. Se aina kolahtaa.

Olen raskaan musiikin kuuntelija. Jos katsoo soittolistaani tänäkin päivänä, siellä pyörivät Metallica, Iron Maiden, Kiss, W.A.S.P. ja Judas Priest, samoin Nightwish ja Stratovarius. Sen tyylistä musiikkia olen kuunnellut pikkupojasta lähtien. Suosikit painottuvat 80-luvun lopun ja 90-luvun bändeihin, mutta mukaan on tullut uudempia, kuten Ghost ja Amaranthe."

Kuva: Kerttu Komulainen

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä

Anna Järvinen & Olavi Uusivirta: Nuori ja kaunis

"Biisi liittyy hetkeen, kun esikoiseni syntyi vuonna 2011. Kappale kuului sairaalan radiosta, ja se hetki jäi vahvasti mieleen. Meillä oli OYSissa perhehuone, jossa olimme varmaan neljä päivää. Silloin ei selailtu älykännyköitä tai oltu somessa, vaan oltiin vauvan kanssa.

Vaikka tämä on hento biisi ja sanat ovat ristiriitaiset, minusta se on myönteinen biisi elämään heittäytymisestä.

Jos olisin Elämäni biisi -ohjelmassa ja minun pitäisi kuunnella tämä, en pystyisi olemaan siinä hetkessä. Kun kuulen kappaleen, minulla tulee kasvojen eteen vauvan kasvot. Se ei ole pelkästään se ensimmäisen lapsen syntymä vaan ehkä ajatus molempien tyttärieni kasvusta. Joka päivä se näkyy arjessa. He ovat reippaita tyttöjä, niin se istuu heihin niin hyvin.

Kuuntelen musiikkia laidasta laitaan. En ole koskaan ollut sellainen, että minulla olisi joku tietty, mitä aina kuuntelisin.

Saatan kuunnella punkia ja heviä, mutta voin kuunnella kamarimusiikkia, suomalaista popmusiikkia ja iskelmämusiikkia. Kun olen 90-luvun nuori, Apulanta ja sen tyyppiset suomalaiset bändit ovat myös olleet tosi kuunneltuja. Olen kuunnellut kovaa teknomusiikkiakin, kuten Prodigya, mutta myös progea.

Kuhmossa olon aikana olen tutustunut myös kansanmusiikkiin ja kamarimusiikkiin. Uusia juttuja tulee, kun käy täällä konserteissa. Esimerkiksi Sommelossa oli viime kesänä afrikkalaista musiikkia.

Nyt on hauskaa, kun omat tyttäret ovat 9- ja 11-vuotiaita, niin heillä on paljon 80- ja 90-hittejä, jotka ovat somen kautta suosiossa. He tunnistavat biisejä, jotka ovat olleet suosittuja omassa nuoruudessani."

Kuva: KS-arkisto

Puolangan pormestari Harri Peltola

Scorpions: Still Loving You

"Biisi vie mietteet huimaan nuoruuteen, kun se on vuodelta 1984. Se tuo nuoren pojan lukioajan mieleen. Se oli huoletonta nuoruusaikaa, kun ei vielä tarvinnut huolehtia mistään ja maailma oli edessä avoinna.

Tämä on rauhallinen kappale, joka menisi nykyisin unilauluna. Siihen aikaan se liittyi paremminkin discoihin ja illan viimeisiin hitaisiin, vaikken ollut innokas diskoissa pomppija.

Olin innokas touhuamaan kaikkea lukioikäisenä, vaikken mistään vielä mitään tiennytkään. En ehkä ollut kaikkein ulospäinsuuntautunein silloinkaan, mutta olin kuitenkin monessa mukana ja katsoin, mihin maailma johdattaa.

Kuuntelen hyvin sekalaista musiikkia. Vaikka voisi kuunnella soittolistoja ja mitä hyvänsä, niin kuuntelen musiikkia melkein sen mukaan, mikä radiokanava sattuu aukeamaan.

Ei voi sanoa, että kuuntelisin vain jotain musiikkia. Makuni on iskelmän ja rauhallisen rockin välissä – siihen voi tulla molemmista, mutta suoraan ei kumpikaan. Se voi olla Scorpionsia, Dire Straitsia tai voi mennä Eppu Normaalikin, ja sitten saattaisi tulla joku nykyajan kappalekin."

Kuva: Jussi Pohjavirta

Ristijärven kunnanjohtaja Petteri Seppänen

Matti & Teppo: Näin se kesäloma toimii

"Harrastan matkailuautolla matkailua. Perheen, naapuriperheen ja ystäväperheen kanssa reissaamme Suomessa ja Euroopassakin pitkin ja poikin. Olemme reissanneet tällä tavalla toistakymmentä vuotta.

Kerran naapuri soitteli Kesäloma-biisiä, kun kesälomareissu alkoi noin kymmenen vuotta sitten. Se taisi olla reissu, jolla ajettiin Italiaan asti.

Kappale on jäänyt soimaan mukavasti mieleen aina, kun pääsee kesälomalle, reissuun ja saa matkailuauton pyörät pyörimään.

Reissaamme aina kutakuinkin samalla porukalla, kavereiden kanssa on mukavaa reissata. Porukalla reissaaminen on mukavaa varsinkin, kun mennään vieraille maille. Meno on rentoa matkailuauto- ja -vaunusysteemillä, sillä taipaleet eivät ole päivittäin pitkiä. Viime kesänä kävimme Riiassa.

Kuuntelen sitä mitä radiosta tulee, en kuuntele erityisesti mitään musiikkia. Radio on auki, kun ajelen autolla. Iskelmä ei ole ykkösjuttu vaan suomipop paremminkin."

Kuva: Juha Neuvonen / arkisto

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen

CCR: Bad Moon Rising

"Olen aina tykännyt CCR:stä. Sillä on useampia kappaleita, joista tykkään, mutta tämä on se, joka on ensimmäisenä kolahtanut.

Olin silloin 14–15-vuotias, ja meillä oli siihen aikaan kasettisoitin kotona. En tiedä, mistä sain CCR:n kasetin. Se ei vaikuttanut päällisin puolin yhtään mielenkiintoiselta, mutta kaikkea pitää kokeilla.

Kappale oli kasetilla ihan alkupäässä ja sitä piti soittaa jatkuvasti. Se on jännä kappale sillä tavalla, että siinä on aika synkät sanat, mutta melodia on iloinen. Siinä on viehättänyt aina myös erottuva ja tarttuva rumpukomppi. Muutamasta sävelestä tunnistaa, jos jossain tulee CCR:ää.

CCR:n musiikki on kulkenut aina matkassa, yli 40 vuotta. Olikohan sunnuntai, kun viimeksi sitä kuuntelin. Minulla on valtava kokoelma CCR:n CD-levyjä – melkein kaikki, mitä on ikinä tullut.

Aloin kuunnella musiikkia joskus 12-vuotiaana, mutta tällaista ei ole muuten tapahtunut, että johonkin jäisi vähän koukkuun. Opiskeluaikana minulle naureskeltiin, että "jaha, täällä kuuluu CCR:ää, Tolonen on siellä".

Kuuntelen musiikkia laidasta laitaan, mutta en uusinta musiikkia, vaan rockia 60-, 70-, ja 80-luvulta. Voi sanoa, että Roy Orbisonia, Elvistä ja ihan mitä sattuu tulemaan. Juicea ja Kari Tapiotakin olen kuunnellut paljon, ja myös Tuomari Nurmiosta, Sielun Veljistä ja Hassisen Koneesta olen tykännyt aikoinaan.

Nykyään tulee kuunneltua Johnny Cashia, Roy Orbisonia ja CCR:ää. CCR on ollut aina, en ole kyllästy siihen ikinä."