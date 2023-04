Biotuotteet työllistävät uuden ajan tehtaalla, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jättimyllyssä selviää, mitä eko, bio ja muut vihreät teollisuustermit tarkoittavat käytännössä

Tältä se näyttää, kun perinteinen suomalainen sellunkeitto jää historiaan ja tilalle syntyy uudenlaista biotaloutta ja tulevaisuuden teknologiaa.

Puukentän sähkökäyttöiset nosturit ovat valmiina käyttöön. Ne korvaavat perinteiset polttomoottorilla toimivat kurottajat ja purkavat puutavaralasteineen saapuvat junat ja autot.

Prosessi on automatisoitu. Skannattu tieto kertoo, miten puuniput on asemoitu vaunuihin ja automatiikka laskee, miltä kohdalta koura nappaa kiinni. Nostetut puut lastataan joko varastoon tai viedään suoraan kohti kuorinta- ja haketusprosessia sekä tehdasta.

Työmaan eristepinot ovat jättimäisiä. Ne kertovat siitä, että Metsä Groupin Kemin uuden tehtaan rakentaminen on aikataulussaan. Moderni biotuotetehdas käynnistetään suunnitelman mukaan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Samaan aikaan pysähtyy samalla tehdasalueella sijaitseva vanha sellutehdas. Sitä aletaan purkaa ensi vuoden alussa.

Uuden tehtaan on tarkoitus puhkua täydellä teholla noin vuoden kuluttua käynnistämisestä. Vuodessa se tulee tuottamaan havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo, miten laite- ja putkistoasennuksista siirrytään nyt yhä enemmän sähköasennuksiin, instrumenttiasennuksiin ja eristyksiin. Koekäytötkin ovat alkaneet.

Joka puolella työmaata tapahtuu. Lintuperspektiivistä katsoen vilinä näyttää muurahaispesän touhulta.

Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuus tulee olemaan 250 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että ylijäävä, uusiutuvalla tavalla tuotettu sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Kuva: Anssi Jokiranta

Alkuvuodesta työmaavahvuus on ollut huipussaan. Nykyisellään iso alue imaisee sisuksiinsa noin 3 500 henkilöä päivittäin. Tähän mennessä kaikkiaan noin 15 000 työntekijästä vajaa kaksi kolmasosaa on ollut suomalaisia, kolmasosa muualta EU:sta. Alle kymmenen prosenttia on tullut EU:n ulkopuolelta.

Työmaalle rekisteröityneistä 1 900 yrityksestä kotimaisia on ollut 1 400, näistä pääosa Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista.

Sataprosenttista hyödyntämistä, sivuvirratkin käyttöön

Bio ja eko. Arkipäiväiset etuliitteet menevät helposti sekaisin.

Bio tarkoittaa biopohjaista, eli uusiutuviin biologisiin luonnonvaroihin pohjautuvaa. Tuulivoima ja aurinkovoima eivät ole bioa, vaikka ovatkin vihreitä energiantuotantomuotoja.

Toki ne silti liittyvät toisiinsa: biopohjaisten raaka-aineiden pitää olla tuotettu kestävästi. Maa- ja metsätalousministeriön biotalousneuvos Anne Vehviläisen mielestä on tervetullutta, miten biopohjaisista raaka-aineista kehitetään uusia materiaaleja.

Suomessa biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia biologisia luonnonvaroja resurssiviisaasti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tärkeimpiä uusiutuvia biologisia luonnonvaroja ovat metsien, peltojen, maaperän, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Niitä hyödynnetään raaka-aineina ja jalosteina.

Jos puhutaan materiaaleista, puhutaan uusiutuvista materiaaleista. Kaivannaiset ja fossiiliset raaka-aineet eivät kuulu biotalouteen.

Resurssiviisaus taas tarkoittaa resurssitehokkuutta eli sitä, että luonnonvaroja ei haaskata. Käytetään oikeaa raaka-ainetta oikeaan kohteeseen, Vehviläinen kiteyttää.

Myös ekosysteemipalvelut eli luonnon tuottamat palvelut, kuten puun tuotto sekä luonnon terveyshyödyt, virkistyskäyttö ja monimuotoisuus ovat osa biotaloutta.

Biotalous voi sisältää myös luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen pohjautuvien teknologioiden, sovellusten ja palvelujen kehittämistä ja tuotantoa.

Arvonlisän kasvattaminen on avain kaikkeen

Metsän osalta tavoite on kasvattaa sen arvonlisää. Tämä tarkoittaa sitä, että kuutiolla puuta olisi enemmän arvoa.

Arvonlisän kasvattaminen onkin koko homman ydin. Sitä varten on oltava riittävästi perustuotantoa, kuten sahatavaraa ja sellua. Perustuotannon vankan pohjan päälle tulevat korkeamman arvonlisän tuotteet.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoo uusia hankkeita olevan meneillään kuusi. Niissä kehitetään tekstiilikuitua havusellusta, uutta 3D-kuitutuotetta, fossiilittomia lämmöneristeitä ja pakkausmateriaaleja sivuvirroista, biotuotteita purusta, ainesosia kosmetiikkaan ja hygieniaan koivun kuoresta sekä vedenkestäviä kalusteita hakkeesta. Kuva: Anssi Jokiranta

Usein jo biotuotetehtaan suunnittelussa pohditaan, mitä arvonlisätuotteita sellusta tehdään esimerkiksi vientiin. Tuotteita tai sivuvirtoja hyödyntävää liiketoimintaa muotoutuu osaksi tehdasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lääketieteen sovellukset, rakennusmateriaalit tai kemikaalit.

– Tätä mietitään jo alkuvaiheessa pitkäjänteisemmin. Se sisältyy konseptiin, Vehviläinen sanoo.

Valmis esimerkki biotuotetehdasajattelusta on Metsä Groupin Äänekosken tehdas.

Sen päätuote on havu- ja koivusellu, joita käytetään kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Sellun ohella tehdas valmistaa muita biotuotteita, tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän kuin perinteinen sellutehdas eikä käytä fossiilisia polttoaineita.

Puuraaka-aine hyödynnetään sataprosenttisesti ja tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tarkasti.

Samalla tehdasalueella toimivat muun muassa kartonki- ja koivuviilutehdas, puupohjaisten tekstiilikuitujen koetehdas sekä 3D-kuitutuotteita valmistava koetehdas.

Tavoitteena sataprosenttinen fossiilittomuus

Biotuotetehtaan puu tulee metsästä, ja sitä tarvitaan paljon.

Johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta Metsä Groupista vakuuttaa, että uusi tehdas ei tule pyörimään Lapin ikimetsillä.

Uusi tehdas käyttää puuta 7,5 miljoonaa kuutiota vuodessa, eli 4,5 miljoonaa kuutiota nykyistä enemmän. Päivittäin tehtaalle kuskataan puuta yhteensä noin 150 rekkakuorman ja yhdeksän junalastin verran, piiripäällikkö Jarkko Parpala Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista havainnollistaa määriä.

Jari-Pekka Johansson toimii Kemin biotuotetehdasprojektin johtajana. Kuva: Anssi Jokiranta

Keminmaalainen hakkuutyömaa on tyypillinen raaka-aineen lähtöpiste: pohjoissuomalaisen männikön ensiharvennuskohde. Suurin osa tulevasta raaka-aineesta tulee Pohjois-Suomesta, pieni osa tuodaan Ruotsista.

Miten Kemin uusi biotuotetehdas eroaa perinteisestä sellutehtaasta, kuten Kemin vanhasta tehtaasta, tai edes modernista sellutehtaasta?

Uusi tehdas valmistaa täysin ilman fossiilisia polttoaineita sellun lisäksi myös paljon muita erilaisia biotuotteita. Lisäksi se tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän kuin perinteinen sellutehdas.

Vesi ja kemikaalit kiertävät takaisin prosessiin

Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja Katja Tuomola kehaisee biotuotetehtaan olevan energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas tulee kuitenkin alittamaan Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat.

Biotuotetehtaassa keskeistä on myös pitkälle viety suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida ja kemikaalien kuljetustarve rautateillä ja maanteillä vähenee.

Tuomola esittelee vuoteen 2030 ulottuvia kestävyystavoitteita. Niihin kuuluvat luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen, luonnonvarojen käytön kestävyys, jätteiden määrän vähentäminen sekä sosiaalisesti vastuullinen ja eettinen toiminta. Tavoitevuonna kestävyysajattelu kattaa koko arvoketjun.

Listatut toimenpiteet kohti tavoitetta ovat uljaita: Lisää lahopuuta metsiin, metsien puulajiston monipuolistamista, arvokkaiden elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien turvaamista. Fossiiliset hiilidioksidipäästöt nollaan. Kaikki raaka-aineet ovat jäljitettävissä sataprosenttisesti, kuten puu on Tuomolan mukaan jo nyt. Ja paljon muuta.

Sataprosenttisesti fossiilittomat raaka-aineet ja pakkausmateriaalit tarkoittavat esimerkiksi sitä, että viimeistään seitsemän vuoden päästä vessapaperi on pakattu johonkin muuhun kuin muoviin.

Sähkökin, vuosittain kaksi terawattituntia, on tarkoitus tuottaa uusiutuvasti. Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuus tulee olemaan 250 prosenttia, ja ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon.

Bio-etuliite tarkoittaa biopohjaista, eli uusiutuviin biologisiin luonnonvaroihin pohjautuvaa. Biopohjaisten raaka-aineiden pitää olla tuotettu kestävästi. Kuva: Anssi Jokiranta

Mikä on metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle?

Tuomola kertoo, että esimerkiksi metsien käytön arvostus ja hyväksyttävyys on yksi käytännön asia tähän liittyen.

– Voimme vaikuttaa siihen hankkimalla puuta kestävistä lähteistä ja entistä kestävämmällä tavalla. Tähtäämme myös hankkimamme puun sertifiointiasteen nostoon yli 90 prosenttiin vuoden 2030 loppuun mennessä. Lisäksi avoin ja jatkuva vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa on yksi osa-alue, jonka avulla voimme kertoa biotalouden merkityksestä esimerkiksi fossiilisten raaka-aineiden ja tuotteiden korvaajana.

Suomi on edelläkävijä

Biopohjaisia materiaaleja pitää tutkia ja kehittää pitkäjänteisesti, jotta ne etenevät piloteiksi ja sitä myötä investoinneiksi.

– Suomi on varsin hyvä biotalouteen liittyvässä tutkimuksessa, biotalousneuvos Anne Vehviläinen sanoo.

Varsin hyvä?

– Olemme edelläkävijöitä.

Luonnonvarakeskus on laskenut toimialoittain, millaisista arvonlisäyksistä puhutaan, jos biotalousstrategia onnistuu. Vuonna 2019 biotalouden luoma arvonlisä oli 26 miljardia euroa vuodessa, mikä vastasi 13 prosenttia kansantaloudessa syntyvästä arvonlisästä.

Nyt mahdollisena pidetään arvonlisän kasvattamista kaksinkertaiseksi vuoteen 2035 mennessä.

– Onhan tällä valtava merkitys Suomen kansantaloudelle ja hyvinvoinnin lisäämiselle, Vehviläinen sanoo.