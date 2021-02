Bitcoin houkuttelee unelmalla äkkirikastumisesta – asiantuntija kertoo, kannattaako sijoittaa kryptovaluuttaan vai pelata lottoa

Onhan se itselläkin käynyt mielessä. Ei sitä voi kiistää.

Kiinnostus virtuaalivaluutta bitcoinia kohtaan kasvoi valuutan arvon noustua ennätyskorkealle heti vuodenvaihteen jälkeen. Tammikuun alussa virtuaalivaluutan kurssi kävi yli 41 000 dollarissa (noin 34 000 euroa), josta se putosi muutamassa päivässä reiluun 32 000 dollariin (noin 26 000 euroa).

Alkuvuoden aikana virtuaalivaluutan ympärillä on riittänyt pöhinää. Tammikuun lopulla sähköautoyhtiö Teslan perustaja Elon Musk päivitti Twitter-tilinsä esittelytekstin muotoon #bitcoin. Sen jälkeen virtuaalivaluutan arvo nousi reilut viisitoista prosenttia.

Olisiko kerrankin tilaisuus helppoon rahaan, ja jos kerran Muskkin...

Tavallisella sijoittajalla on kaksi vaihtoehtoa

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju suhtautuu maltillisesti siihen, että virtuaalivaluutan ympärillä käytävä keskustelu saisi tavalliset sijoittajat siirtämään säästöjään virtuaalivaluuttoihin, joista juuri bitcoin on tunnetuin.

– Kiinnostus virtuaalivaluuttoja ja erityisesti bitcoinia kohtaan on kasvanut, mutta sellaista en ole havainnut, että säästäjistä tai sijoittajista huomattava määrä olisi siirtynyt virtuaalivaluuttoihin. Kyse on enemmänkin siitä, että kun sijoittajien määrä ylipäätään kasvaa, se kasvattaa myös virtuaalivaluuttojen suosiota, Oksaharju sanoo.

Tavallinen sijoittaja voi hankkia bitcoinia pääasiassa kahdella tavalla. Bitcoinin osuuksia voi ostaa virtuaalisten lompakkopalveluiden kautta. Virtuaalilompakossa olevilla bitcoineilla voi esimerkiksi maksaa ostoksiaan tai myydä ne pois, kun virtuaalivaluutan arvo on noussut ostohetkeä korkeammalle.

Toinen tapa saada sijoitustuloja bitcoinin kautta on sijoittaa niihin pörssinoteerattujen johdannaisten kautta.

– Virtuaalilompakko on kaiken kansan mahdollisuus vaihtaa euroja bitcoineiksi ja toisinpäin, mutta arvopaperimarkkinoilla on instrumentteja, joita ostamalla voi hyötyä virtuaalivaluutan hinnannoususta, vaikka itse ei omista bitcoin-lompakkoa, Oksaharju selittää.

Nordnet on pohjoismaissa toimiva osake- ja rahastosäätämiseen erikoistunut nettipankki.

Istanbulissa kryptovaluuttaa voi hankkia rahanvaihtopisteestä, joka tarjoaa valuutanvaihtoa myös venäjän kielellä. Kuva: Sedat Suna

Spekulatiivinen sijoituskohde

Virtuaalivaluutat ovat niin sanottuja spekulatiivisia sijoituskohteita, joiden arvo ja tuotto-odotukset perustuvat puhtaasti odotukseen siitä, että virtuaalivaluutan kurssi jossain vaiheessa nousee.

Virtuaalivaluutan arvo määrittyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Valuutan hintakehitystä on vaikea ennakoida etukäteen.

Tyypillistä on, että nousut ja laskut ovat voimakkaita. Virtuaalivaluutan kurssia voi nostaa pelkästään se, että jonkin valtion johto sanoo tukevansa virtuaalivaluuttoja.

Perinteisten pörssiosakkeiden arvo taas pohjautuu enemmän todellisiin ja mitattaviin asioihin, kuten yrityksen tulevaisuuden näkymiin, yhtiön omaisuuteen, tuloskuntoon ja arjen liiketoimintaan.

– Bitcoinissa arjen liiketoiminnan analysointi ei ole siis merkittävässä asemassa, Oksaharju sanoo.

Virtuaalivaluuttaa ei valvo keskuspankki. Bitcoin-symboli kuvattuna pörssikursseja esittävän näyttöruudun edustalla Düsseldorfissa. Kuva: Sascha Steinbach

Onko bitcoin tavallisen säästäjän kohde?

Suomessa on viime vuosina kirjoitettu yksittäisistä henkilöistä, jotka ovat onnistuneet luomaan miljoonaomaisuuden sijoittamalla bitcoineihin.

Yhteistä heille on muun muassa se, että he ovat tehneet ensimmäiset sijoituksensa vuoden 2010 jälkeen eli aikana, jolloin kurssit ovat olleet vielä alhaalla. Kun kurssit ovat sittemmin nousseet, heidän sijoituksensa arvo on noussut.

Neljän viime vuoden aikana bitcoinin arvo suhteessa euroon on satakertaistunut.

– Olen itse skeptinen kaikkeen, mikä liittyy nopeamaan varautumiseen, puhumattakaan nopeasta rikastumisesta. Perinteisen sijoittamisen näkökulmasta sijoittajan pitäisi ennakoida, mitä muut tekevät ja toimia sitten ennen kaikkia muita, Oksaharju naurahtaa.

Pikarikastumisen toivossa olisi siis mietittävä riskinsietokyvyn lisäksi sitä, onko tekemässä sijoituspäätöstä, jota muut eivät ole vielä tehneet.

"Pidän virtuaalivaluutoilla rikastumista äärimmäisen epätodennäköisenä, mutta sijoittajan riskinsietokyvystä ja ymmärryksestä riippuen en sulkisi sitä kokonaan pois. Kuitenkin näissä voi menettää kokonaan sen, minkä on sijoittanut."

Rikastumistarinoista huolimatta – tai juuri niiden vuoksi – Oksaharju rinnastaa virtuaalivaluuttoihin sijoittamisen rahapelaamiseen. Todennäköisyydet bitcoinilla rikastumiseen ovat hänen mukaansa lähes yhtä olemattomat kuin loton päävoitto.

– Pidän virtuaalivaluutoilla rikastumista äärimmäisen epätodennäköisenä, mutta sijoittajan riskinsietokyvystä ja ymmärryksestä riippuen en sulkisi sitä kokonaan pois. Tosiasia on kuitenkin, että näissä voi menettää kokonaan sen, minkä on sijoittanut, hän sanoo.

Kuluttajan luottamusta virtuaalivaluuttaan on yritetty kohentaa eri keinoin. Amerikkalainen Gemini-yhtiö on vuodesta 2014 tarjonnut kryptovaluutan vaihtoa. Kuva New Yorkista tammikuulta 2019. Kuva: Justin Lane

Finanssivalvonta varoittaa korkeista riskeistä

Korkean riskin ja rajujen kurssimuutosten vuoksi Finanssivalvonta julkaisi jo vuonna 2017 yhdessä muiden eurooppalaisten valvontaviranomaisten kanssa varoituksen virtuaalivaluuttoihin liittyvistä riskeistä.

– Varoituksella on haluttu ensisijaisesti herättää ihmisiä miettimään riskejä, joita virtuaalivaluuttoihin liittyy. On haluttu tuoda vastapainoa uutisille, joissa on kerrottu bitcoineilla äkkirikastumisesta. Kuluttajien pitäisi tunnistaa riskit ja kyetä arvioimaan niitä ennen sijoituspäätöstä, johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen Finanssivalvonnasta kertoo.

Virtuaalivaluutat poikkeavat virallisista valuutoista myös siinä, että niiden takana ei ole keskuspankkia eikä niillä ole virallista asemaa valuuttamarkkinoilla.

– Virtuaalivaluuttoihin liittyvät lieveilmiöt näkyvät muun muassa sijoitushuijauksina, joissa pyritään hyödyntämään markkinoiden hypeä ja virtuaalivaluutan hintarallia. Jos kuluttaja haluaa riskit arvioituaan avata virtuaalisen lompakon, se kannattaa tehdä luvan saaneiden palvelutarjoajien kautta, Heiskanen sanoo.

Finanssivalvonnan rekisteröimiä virtuaalivaluuttoja tarjoavia yrityksiä Suomessa on tällä hetkellä kuusi.

– Lompakkopalveluiden ja vaihtopalveluiden rekisteröintivelvollisuus perustuu rahanpesudirektiiviin, jolla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Rekisteröinti ei siis poista arvonmuutokseen liittyvää suurta riskiä, Heiskanen kertoo.