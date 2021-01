Boris Johnson: Virusmuunnos voi olla tappavampi kuin alkuperäinen – "Lukemissa on vielä paljon epävarmuutta ja asiaa pitää tutkia lisää"

Alustavan näytön mukaan koronaviruksen mutaatio saattaa olla tappavampi kuin alkuperäinen virus, Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi perjantaina.

Arvioon liittyy vielä paljon epävarmuutta, mutta Johnsonin mukaan virusmuunnos saattaa liittyä viruksen aiheuttamien kuolonuhrien määrän lisääntymiseen Britanniassa. Asiasta on hänen mukaansa "joitain todisteita".

Molemmat Britanniassa käytössä olevat rokotteet – Pfizerin ja Astra Zenecan – näyttävät suojaavan myös muunnosta vastaan, pääministeri sanoi. Aiemmin on todettu, että koronaviruksen uusi linja leviää 30–70 prosenttia alkuperäistä virusta tehokkaammin.

Brittihallituksen johtava lääketieteellinen neuvonantaja Patrick Vallance sanoi, että näyttö virusmuunnoksen liittymisestä suurempaan kuolleisuuteen "ei ole vielä vahva" ja se tulee eri lähteistä. Tiedoissa on hänen mukaan vielä paljon epävarmuutta.

Lisätutkimusta tarvitaan

Vallance kertoi, että sairaaloissa viruslinjojen vakavuudessa ei ole havaittu todisteita, mutta yleisesti muunnoksen saaneet ovat suuremmassa vaarassa.

Hänen mukaansa on havaittu, että noin 60-vuotiailla virusmuunnos on noin 30 prosenttia tappavampi.

– Haluan korostaa, että lukemissa on vielä paljon epävarmuutta ja asiaa pitää tutkia lisää, jotta saamme tarkan käsityksen asiasta, Vallance sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Mutta on huoli, että tämä [virusmuunnos] lisää kuolleisuutta niin kuin se on tarttuvampi.

Englannissa ja Skotlannissa tiukennettiin koronarajoituksia vuoden alussa, koska mutaation herkempi leviäminen lisäsi tartuntoja. Tammikuussa tartuntojen ja kuolonuhrien määrät ovat olleet Britanniassa koko pandemian ajan suurimpia.

Britanniassa on todettu yli 3,5 miljoonaa koronavirustartuntaa ja lähes 96 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Kuolleiden määrä on maailman viidenneksi suurin.

Perjantaina julkaistujen tietojen mukaan noin 5,4 brittiä on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen. Viime vuorokauden aikana pistoksen on saanut lähes 410 000 kansalaista, mikä suurin päiväkohtainen lukema.