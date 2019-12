Brexit koettelee Walesin poliittista kenttää – työväenpuolueen hallitsemassa maassa konservatiivien voitto on historiallisen lähellä

Britannian parlamenttivaalit käydään torstaina. Brexit on aiheuttanut liikehdintää etenkin Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa, mutta mitä Wales odottaa vaaleilta – lähdimme pääkaupunki Cardiffiin ja kysyimme sitä paikallisilta.

Walesin suhde Britanniaan on historiallisesti ollut jännitteinen, kertoo Britanniaa tunteva tutkija Timo Miettinen .

Brexit on aiheuttanut liikehdintää kaikkialla Britanniassa. Skotlanti ja Pohjois-Irlanti äänestivät vuoden 2016 kansanäänestyksessä EU:ssa pysymisen puolesta, kun taas Walesissa ja Englannissa enemmistö kannatti EU-eroa. Kansanäänestyksen jälkeen keskustelu itsenäisyydestä on nostanut päätään Skotlannissa. Pohjois-Irlannissa mahdollisen EU-eron pelätään vaarantavan alueelle saavutettu rauha.

Walesissa ei ole ollut samanlaista itsenäisyysliikettä kuin esimerkiksi Skotlannissa, sanoo tutkija Markus Kantola. Kantola on kirjoittanut teoksen Blairista Brexitiin , jossa hän selvittää Britannian poliittisia tapahtumia viime vuosikymmenien aikana.

Lähdimme Walesin pääkaupunkiin Cardiffiin selvittämään, mitä paikalliset odottavat torstain parlamenttivaaleilta.

Hälinää, punaisia tarroja ja vaalivaatteeseen puettu pieni koira ovat vastassa pienessä vaalitoimistossa Walesin pääkaupungissa Cardiffissa. Puoluetoimiston seinustalta vilkuttaa Anna McMorrin , jonka nimi on kirjattu huoneiston ikkunaan punaiselle pohjalle isoin kirjaimin.

– Tavallisesti kierrämme koputtamassa jokaisella ovella, mutta tänään käymme enää muistuttamassa kannattajiamme huomisesta äänestyksestä, McMorrin kertoo vaaleja edeltävänä päivänä keskiviikkona.

Walesissa työväenpuolue on hallinnut parlamenttivaaleja jo vuosikymmenten ajan. McMorrin on työväenpuolueen ehdokas Cardiffin pohjoisessa vaalipiirissä. Hänet valittiin kansanedustajaksi samasta vaalipiiristä vuonna 2017. Nyt hän pyrkii jatkokaudelle.

Tuore mielipidemittaus povaa, että konservatiivit ovat Walesissa lähempänä voittoa kuin koskaan aikaisemmin.

– Missään tapauksessa hei eivät ole voittamassa. Joissain vaalipiireissä ehkä, mutta eivät koko Walesissa, McMorrin sanoo.

Brexit näyttää olevan keskeinen kiistakysymys Walesissa. McMorrin ei tue EU-eroa. Sen sijaan hänen kovin vastustajansa vaalipiirissä, konservatiivi Mohamed Ali , on brexitin vahva tukija.

McMorrin on sitä mieltä, että jos konservatiivit voittavat Britannian vaalit, EU-ero saatetaan viedä maaliin – mutta neuvottelut esimerkiksi kauppasopimuksista jatkuvat vielä vuosia.

Sadesäässä märälle kadulle purkautuu vaalitoimistosta värikäs joukko. Mukana on nimilista ihmisistä, jotka ovat ilmaisseet kannattavansa työväenpuoluetta. Vuorotellen yksi ryhmästä käy ovella muistuttamassa äänestäjiä torstain vaaleista.

Vaalihuiviin puettu koira tärisee kylmästä. Kellään ei ole mukanaan sateenvarjoa. Vesikeliin on kai totuttu.

Cardiffin kaduilla vaalit näkyvät äänestystä edeltävänä päivänä vähänlaisesti. Katujen varsille on kiinnitetty satunnaisia ehdokkaiden nimillä varustettuja kylttejä. Kampanjointia tehdään pääasiassa menemällä suoraan ihmisten luo.

Ensimmäisillä kierroksilla puolueet tiedustelevat paikallisten puoluekantaa ja käyvät keskustelua mahdollisten äänestäjien kanssa. Suomessa moni vannoo yhä vaalisalaisuuden nimeen, mutta McMorrinin mukaan Walesissa asukkaat kertovat ovelta ovelle kiertäville kampanjaryhmille kantansa lähes aina.

Nimellä Roy esittäytyvä mies kertoo, että keskiviikkoaamun kierroksella häntä odotti eräällä ovella raivonpurkaus.

– Lopuksi hän kuitenkin sanoi, että äänestää silti työväenpuoluetta, Roy kertoo nauraen.

Cardiffin yliopiston tekemän viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan työväenpuolue on vain kolme prosenttiyksikköä edellä konservatiivipuoluetta, joka on luvannut viedä brexitin läpi. Walesilaisista 52,5 prosenttia äänesti 2016 brexitin puolesta, mutta työväenpuolueen johtama hallitus ajaa uutta kansanäänestystä.

Soitamme summeria teollisuusalueella sijaitsevan konservatiivien vaalitoimiston ovella saadaksemme puolueelta vastauksen siihen, miten lähellä he uskovat vaalivoiton olevan. Kukaan ei tule avaamaan. Puhelinsoitto lukitun oven sisäpuolelle paljastaa, ettei puolue anna haastatteluja.

Kysymyksiimme vastaa kuitenkin Carolyn Webster , joka on konservatiivien ehdokas Walesin läntisessä vaalipiirissä.

– Ihmiset haluavat muutosta, ja siksi konservatiivit ovat kasvattaneet suosiotaan, Webster sanoo puhelimessa.

Websterin mukaan kierroksilla ovelta ovelle on ensisijaisesti noussut esille brexit. Vaikka huolenaiheita on muitakin, EU-ero on keskeinen kysymys.

– Työväenpuolue ei ole toteuttanut brexitiä, vaikka walesilaiset äänestivät sen puolesta. Meidän pitää mennä eteenpäin ja saada brexit vietyä loppuun.

Britannian ennenaikaiset vaalit järjestetään torstaina 12. joulukuuta. Vaaliuurnat suljetaan kello kymmenen illalla paikallista aikaa ja keskiyöllä Suomen aikaa.