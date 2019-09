Brexit-show jatkuu taas tänään, ja tässä ovat sen näkyvimmät tähdet - katso, ketä brittiparlamentissa kannattaa seurata

Parlamentin alahuone käsittelee jälleen tänään perjantaina sopimuksettoman brexitin estävää lakia. Keskustelusta odotetaan kiivasta. Tähän mennessä on nähty muun muassa dramaattinen puolueloikka kesken istunnon. Lännen Media esittelee näkyvimmät hahmot, joita sinun kannattaa parlamenttikeskustelussa seurata.

Kovaäänistä ja kaoottista, verbaalista tykitystä ja vaikeaselkoisuutta sekä tiukkoja sääntöjä, joiden noudattamista valvoo omintakeisella tyylillään koko orkesterin edessä istuva kapellimestari.

Tätä kaikkea on Britannian parlamentin alahuoneen työskentely, ja mitä tiukempia käänteitä Britannian EU-eron juoneen ennen häämöttävää deadlinea tulee, sitä kuumemmiksi äänenpainot ja show käyvät.

Sopimuksettoman brexitin estämiseksi tarkoitettu laki palaa alahuoneen käsittelyyn tänään perjantaina. Tässä jutussa on nostettu esiin joukko brexitin vaiheissa näyttävästi esiin nousseita henkilöitä, joiden otteita kannattaa seurata myös jatkossa.

Boris Johnson

Pääministeri on viime päivinä joutunut parlamentin surullisen hahmon ritariksi, sillä hän on hävinnyt kaikki alahuoneeseen tuomansa äänestykset. Viimeisimpien käsittelyjen aikana Boris Johnson on kunnostautunut osallistumalla pääministerin kyselytunnille vastaamatta yhteenkään hänelle esitettyyn kysymykseen, menettämällä parlamentin enemmistön, erottamalla 21 kansanedustajaa ryhmästään sekä haukkumalla kaikki kriittisten puheenvuorojen esittäjät ja yrittämällä järjestää vaaleja, joita ei halunnut järjestää. Sekään ei onnistunut.

Mikäli vaalit lähitulevaisuudessa tulevat, on Johnsonilla hyvät mahdollisuudet lähteä pestistä ennätysmiehenä, nimittäin historian lyhytaikaisimpana pääministerinä. Jos Johnson lähtee virastaan ennen marraskuun 20. päivää, hän rikkoo vuodesta 1827 saakka voimassa olleen George Canningin ennätyksen, 119 päivää. Canning ei kuitenkaan lähtenyt virastaan epäsuosion vuoksi, vaan menehtyi.

Jeremy Corbyn

Toiseksi eniten äänessä parlamentin poliitikoista on oppositiojohtaja Jeremy Corbyn , jonka rooli on käydä Johnsonin kanssa päättymätöntä kisaa siitä, kumpi saa toisen näyttäytymään pahemmassa valossa. Tämän viikon voitto on kuitenkin lipsumassa Corbynin näpeistä, sillä Johnson kutsui häntä keskiviikkona kloorikanaksi. Tähän Corbyn ei ole pystynyt vastaamaan.

Corbyn on pitkään vaatinut uusintavaaleja ja sanonut haluavansa pääministeriksi, mutta juuri hän on suurin uhka Johnsonin ennätyksentavoittelun tiellä. Corbynin kansansuosio on niin matala, että uusintavaali saattaisi hyvinkin lähettää Johnsonin jatkokaudelle - ja Britannian ulos EU:sta ilman sopimusta. Siksi Corbynin työväenpuolue ei ole asettunut tukemaan uusia vaaleja.

John Bercow

Parlamentin alahuoneesta ei voi kirjoittaa yhtään juttua mainitsematta kapellimestarina häärivää puhemiestä. John Bercow jakaa puheenvuorot ja ohjeistaa oikeista menettelytavoista sekä pyynnöstä että usein pyytämättä. Vaihtoehdoista jälkimmäinen on huomattavasti yleisempi. Order-huudosta, jolla Bercow vaatii järjestystä saliin, on tullut ikoninen.

Order, sellaisena kuin me sen tunnemme, saattaa kuitenkin olla vaarassa. Huhut kertovat Johnsonin sydämistyneen niin kovasti Bercowin tempuista estää brexitin tapahtuminen lokakuun lopussa, että hän suunnittelee tämän syrjäyttämistä.

Ian Blackford

Skotlannin kansallispuolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja on näkyvä ja kuuluva hahmo parlamentissa, mutta vähemmän tunnettu maansa ulkopuolella. Ian Blackford osallistuu aktiivisesti keskusteluun, pitää Skotlannin ääntä esillä ja lähettelee teräviä pilkkanuolia pääministerin suuntaan.

Brexit-bingoa parlamentin suorien lähetysten aikana pelaaville Blackford on varsinainen aarreaitta, sillä hän on toistanut vuodesta 2017 lähtien sekä haastatteluissa että lähes jokaisessa brexitiä käsitelleessä parlamentin istunnossa yhden puheenvuoron: Skotlanti äänesti EU:ssa pysymisen puolesta, eikä Skotlantia vedetä irti unionista vasten heidän tahtoaan.

Phillip Lee

Entinen konservatiiviedustaja järjesti brexit-käsittelyjen tähän asti dramaattisimman show'n, kun hän nousi paikoiltaan, käveli salin poikki ja istui liberaalidemokraattien leiriin kesken pääministeri Johnsonin puheen. Tieto Phillip Leen loikkauksesta toimitettiin samalla hetkellä pääministerin kansliaan.

Huomatessaan loikkauksen Johnson toivotti Leelle onnea matkaan, ja sitä hän tarvitsee. Vain hetki loikkauksen jälkeen joukko seksuaalivähemmistöihin kuuluvia liberaalidemokraatteja erosi puolueesta vastalauseena Leen ottamiselle puolueeseen. Heidän mukaansa Leen kannat hiv-positiivisista maahanmuuttajista, seksuaalivähemmistöistä ja terveydenhuollon yksityistämisestä ovat ongelmallisia, eivätkä edusta liberaalia ajattelua.

Jacob Rees-Mogg

Alahuoneen johtaja ja konservatiiviedustaja, joka tiistaina puolusti raivokkaasti hallituksen brexit-suunnitelmaa ja saarnasi alahuoneen jäsenille suvereeniudesta, lötkötti keskiviikon brexit-lain käsittelyn aikana kolmella penkillä ja näytti siltä, ettei asia kiinnosta lainkaan. Vaatimuksiin istua kunnolla Jacob Rees-Mogg vastasi kohentamalla silmälasiensa asentoa.

Internet rakastui Rees-Moggiin, ja nyt hänestä kiertää verkossa lukuisia meemejä. Niiden joukossa on esimerkiksi viittauksia Simpsonit-tv-sarjaan sekä Titanicin kohtaukseen, jossa Kate Winslet pyytää Leonardo DiCapriota piirtämään hänet kuin yhden ranskalaisista naisistaan.

Jo Johnson

Pääministeri Boris Johnsonin veli, yliopistoministeri ja kansanedustaja - torstaihin asti. Jo Johnson erosi yllättäen sanoen, että uskollisuus perhettä kohtaan ja kansallinen etu olivat pitkään repineet häntä eri suuntiin, ja että nyt oli muiden tehtävä astua hänen tilalleen. Häntä tämänpäiväisessä istunnossa ei voi enää seurata, mutta Johnsonin päätös kertoo siitä, että brexitin ympärillä voi juuri nyt tapahtua mitä vain.