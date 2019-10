Brexitin kohtalo ratkeaa tänään brittiparlamentissa - Iltapäivällä on luvassa tiukka äänestys EU-erosopimuksesta

Parlamentin alahuone äänestää erosopimuksesta iltapäivällä väittelyn jälkeen. Sopimukseen on tullut myös muutosehdotuksia, joista pitää päättää.

Brittiparlamentti äänestää tänään muokatusta brexit-sopimuksesta, josta Britannia ja EU pääsivät sopuun torstaina. Äänestyksestä odotetaan erittäin tasaista.

Parlamentin alahuoneen istunto alkaa kello 11.30 Suomen aikaa, ja väittelyn odotetaan kestävän ainakin kello 16.30 asti.

Aikataulu riippuu siitä, mitkä muutosehdotukset alahuoneen puhemies John Bercow valitsee käsiteltäviksi. Istunto alkaa pääministeri Boris Johnsonin puheenvuorolla, ja BBC:n mukaan hänen odotetaan vastaavan kysymyksiin muutaman tunnin ajan.

Äänestyksestä on tulossa tiukka, koska Johnsonin konservatiivipuolueella ei ole enemmistöä parlamentissa. Ennakkoarvioiden mukaan puolueessa on kymmeniä edustajia, jotka eivät ole tyytyväisiä sopimukseen.

Sopimus menee läpi, jos sen puolesta äänestää 320 edustajaa. Parlamentin alahuoneessa on 650 paikkaa.

Neljä oppositiopuoluetta on ilmoittanut jo etukäteen äänestävänsä sopimusta vastaan. Näiden joukossa on myös vaa’ankielenä pidetty Pohjois-Irlannin demokraattinen unionistipuolue (DUP), jolla on alahuoneessa 10 paikkaa.

Arvioiden mukaan osa brexitiä kannattavista työväenpuolueen edustajista saattaa äänestää sopimuksen puolesta.

Lauantain äänestys on neljäs kerta, kun alahuone äänestää brexit-sopimuksesta. Joidenkin arvioiden mukaan nyt voitaisiin päätyä jopa tasatulokseen, jolloin puhemies Bercow käyttäisi ääntään.

Lontooseen odotetaan lauantaina satoja tuhansia mielenosoittajia, jotka vaativat uutta kansanäänestystä.

"Viimeinen mahdollisuus"

Pääministeri Boris Johnson on kuvannut äänestystä viimeiseksi mahdollisuudeksi turvata hallittu brexit. Perjantaina hän kertoi olevansa luottavainen sen suhteen, että sopimus menee läpi.

Jos sopimusta ei saada aikaan, Johnson on lain nojalla velvollinen hakemaan EU:lta lisäaikaa brexitille 31.1.2020 asti.

Hän on silti ilmoittanut, että Britannia lähtee EU:sta joka tapauksessa 31. lokakuuta. Johnson ei ole kuitenkaan selittänyt, miten tämä onnistuu.

Jos sopimus hyväksytään, Britannia eroaa EU:sta 31.10, jos lakien säätämiseksi on tarpeeksi aikaa. Parlamentti voi myös pyytää EU:lta lyhyttä lisäaikaa.

Jos EU hyväksyisi lisäajan, Britannia eroaisi EU:sta sopimuksen kanssa. Jos EU ei myöntäisi lisäaikaa tai sitä ei edes pyydettäisi, Britannia eroaisi ilman sopimusta.

Muutosehdotus lykkäisi sopimuksesta äänestämistä

Reutersin mukaan muutosehdotuksia oli toimitettu perjantai-iltana kolme, mutta niitä voi tulla lisää.

Yli puoluerajojen tukea on saanut muutosehdotus, jossa brexitin hyväksyntä olisi jäissä, kunnes parlamentti olisi hyväksynyt erosopimuksen ratifioivan lainsäädännön. Jos lainsäädäntöä ei saada valmiiksi 31. lokakuuta mennessä, EU:lta saatettaisiin joutua pyytämään lisäaikaa.

Jos ehdotus hyväksytään, siitä äänestetään lauantain päätteeksi. Jos parlamentti hyväksyisi ehdotuksen, Johnsonin sopimuksesta ei äänestettäisi tänään.

Ehdotuksen takana on sir Oliver Letwin , joka on yksi Johnsonia vastustaneista ja tämän erottamista konservatiivipuolueen edustajista.