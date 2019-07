Britannia lähettää Persianlahdelle toisen sota-aluksen turvaamaan merenkulkua

Britannia lähettää jo toisen sota-aluksen Persianlahdelle. HMS Duncan -nimisen aluksen on Britannian mukaan tarkoitus jatkaa vapaan merenkulun varmistamista Persianlahdella.

Britannia lähettää toisen sota-aluksen Persianlahdelle, uutisoi brittiläinen Sky News.

HMS Duncan niminen alus, joka oli tarkoitus ottaa käyttöön alueella vasta myöhemmin, seilaa lahdelle muutaman päivän sisällä. Siellä se liittyy Brittien laivaston fregatin HMS Montrosen seuraan.

Alus korvaa HMS Montrosen, joka lähtee suunniteltuun huoltoon ja miehistön vaihtoon. Britannian hallitus sanoo, että Britannia haluaa nyt varmistaa, että kulku lahden läpi on turvallista jatkuvasti.

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt kommentoi pian suunnitelmien uutisoinnin jälkeen Sky Newsille, ettei Britannia halua kärjistää tilannetta Persianlahdella.

Britannian ja Iranin välit kireät jo muutaman viikon

Viime viikolla Britannian joukot valtasivat iranilaisen Grace 1 -öljytankkerin.

Britannian merijalkaväki takavarikoi viime viikolla Grace 1 -aluksen epäiltyään sen rikkovan Euroopan pakotteita, jotka kieltävät öljyn viemisen Syyriaan.

Iran vaatii Britanniaa palauttamaan öljytankkerin ja varoitti, että aikoo vastata toimenpiteillä, jos tankkeria ei vapauteta.

– Tämä on vaarallinen peli ja sillä on seurauksena. Juridiset verukkeet kaappauksen tekemiseksi eivät ole päteviä. Tankkerin vapauttaminen on kaikkien maiden intressi, sanoo Iranin ulkoministeriön edustaja Abbas Mousav i uutistoimisto IRNA:lle.

Britannia syyttää Irania öljytankkerin häirinnästä

Britannia syytti Irania torstaina öljytankkerin häirinnästä.

Pian huoltoon lähtevä HMS Montrose saattoi Heritage -öljytankkeria, kun Britannian mukaan kolme Iranin alusta lähestyi tankkeria Hormuzinsalmella Persianlahden suulla.

Britannian mukaan Iranin alukset perääntyivät, kun HMS Montrosesta lähetettiin niille sanallinen varoitus.

Iran on kiistänyt osallistuneensa.

Myös Yhdysvalloilla ja Iranilla kireät välit

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi kesäkuun lopulla, että USA perui viime hetkellä iskun Iranin sotilaskohteeseen. USA oli suivaantunut siitä, että Iran oli ampunut alas Yhdysvaltojen miehittämättömän lennokin.

Yhdysvallat on suunnitellut keräävänsä liittolaisistaan joukon, joka vartioisi Iranin ja Jemenin aluevesiä. Persianlahti on tärkeä monille maille, sillä sen kautta kulkee öljytankkereita.

Brittimedia The Guardian kirjoittaa, että brittiläiset ovat skeptisiä Yhdysvaltojen idealle muodostaa kansainvälinen turvallisuusjoukko Persianlahdelle, siitä huolimatta, että Britannia on kahnannut lähiaikoina Iranin kanssa.