Britannian pääministeri Johnson lensi kotiin kohdatakseen syrjäyttämänsä edustajat - parlamentti koolle oikeuden päätöksellä

Oppositiojohtaja Corbynin mukaan parlamentin päätehtävä on nyt estää sopimukseton brexit, ei syrjäyttää pääministeri.

Britannian parlamenttiedustajat palaavat tänään töihin, sillä korkein oikeus tuomitsi tiistaina pääministeri Boris Johnsonin määräämän parlamentin istuntotauon yksimielisesti laittomaksi. Johnson kohtaa hyllyttämänsä edustajat, sillä hän palasi keskiviikkona Britanniaan New Yorkista, jossa hän osallistui YK:n yleiskokoukseen, kertoi uutistoimisto Reuters.

Johnsonia kohtaan esitettiin oikeuden tuomion jälkeen useita erovaatimuksia, jotka hän torppasi. Johnson sanoi pitävänsä kiinni tehtävästään loppuunsaattaa brexit eli Britannian ero EU:sta 31. lokakuuta.

Britannian kolme vuotta jatkuneelle brexit-väännölle ei vieläkään näy loppua. Johnson on sanonut, että Britannia lähtee erosopimuksella tai ilman. Parlamentin enemmistö vastustaa sopimuksetonta brexitiä.

Labour-työväenpuoluetta johtava Jeremy Corbyn perääntyi keskiviikkona Johnsonia kohtaan esittämästään erovaatimuksesta. Hän sanoi BBC:n haastattelussa, että nyt ei ole sopiva hetki parlamentille yrittää syrjäyttää häntä.

– Meidän ykköstehtävämme on yksinkertaisesti estää sopimukseton ero EU:sta 31. lokakuuta, Corbyn sanoi.

Johnson pitää kiinni takarajasta

Parlamentin alahuone kokoontuu kello 13.30 Suomen aikaa. Se jäi Johnsonin määräämälle istuntotauolle reilut kaksi viikkoa sitten, mutta ehti sitä ennen saada läpi sopimuksettoman brexitin estävän lain. Sen mukaan Johnsonin tulee hakea lykkäystä brexitille, jos parlamenttiedustajat eivät äänestä sopimuksettoman eron puolesta.

Corbyn sanoi, että hän ja muut oppositioedustajat aikovat varmistaa, että Johnson noudattaa lakia, kertoi Reuters.

Kun toimittajat kysyivät Johnsonilta New Yorkissa, kuinka hän aikoo ohittaa lykkäystä vaativan lain, hän ignoorasi kysymyksen ja sanoi brexitin toteutuvan 31. lokakuuta, "tuli mitä tuli".

Johnson on toistuvasti sanonut, että hän on toiveikas uuden erosopimuksen solmimisessa EU-maiden kanssa. EU:n viesti kuitenkin on, ettei Britannia ole esittänyt vaihtoehtoja erosopimuksessa kynnyskysymykseksi nousseelle backstop-mallille.

Epäluottamuslause siirtynee

Oppositiopuolueet ovat väläyttäneet epäluottamusäänestyksen mahdollisuutta, mutta ne eivät ole asiassa yksimielisiä. Corbyn sanoi BBC:lle, että kun sopimukseton brexit on ensin estetty, olisi aika epäluottamuslauseelle ja uusille vaaleille.

Jos epäluottamusäänestys järjestettäisiin nyt mutta väliaikainen hallitus jäisi muodostamatta, Britannia voisi ajautua eroon lokakuussa. Lain mukaan brexit tapahtuu 31. lokakuuta.