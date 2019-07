Britit valtasivat iranilaisen öljytankkerin Gibraltarilla, Iran uhkaa vastaavansa samalla mitalla

Iran on uhannut vallata britannialaisen öljytankkerin kostoksi siitä, että Britannia teki samoin iranilaiselle alukselle.

Britannian ja Iranin välit kiristyivät, kun Britannian merijalkaväki valtasi iranilaisen Grace 1 -tankkerin Gibraltarilla torstaina. Britannia epäilee, että alus yrittää kuljettaa raakaöljyä Syyrian EU-sanktioiden vastaisesti. Brittijoukot laskeutuivat laivan kannelle helikopterilla yön pimeydessä, kertoo Reuters.

Iranin vallankumouskaartin kenraalimajuri Moshen Rezai tuomitsi teon perjantaina ja uhkasi samalla vastatoimilla.

– Jos Britannia ei päästä iranilaista öljytankkeria vapaaksi, viranomaisten velvollisuus on vallata brittiläinen öljytankkeri, hän twiittasi.

Yhdysvallat innostui teosta

Tilanne kiristää Iranin ja länsimaiden välejä entisestään vain joitain viikkoja sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat ajautuivat sotilaallisen yhteydenoton partaalle.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania Persianlahden alusten kimppuun hyökkäämisestä. Iran puolestaan ampui alas Yhdysvaltain lennokin, jonka se väitti olleen ilmatilassaan. Presidentti Donald Trump määräsi tästä hyvästä kostoiskut Irania vastaan, mutta hän perui ne viime hetkellä.

Euroopan maat ovat puolestaan pyrkineet pysymään Iranin kanssa neutraaleimmissa väleissä ja esimerkiksi kunnioittaneet ydinsopimusta, josta Yhdysvallat Trumpin johdolla vetäytyi.

EU:lla ei ole Irania vastaan kohdistuneita laajoja pakotteita, toisin kuin Yhdysvalloilla, mutta tämänkertainen aluksenvaltaus liittyy Syyrian-vastaisiin pakotteisiin.

– Pidämme tervetulleena kansainvälisten kumppaniemme päättäväisyyttä näiden rajoitteiden ylläpitämisessä ja valvomisessa, Yhdysvaltain ulkoministeriö edustaja sanoi Reutersin mukaan.

Alus kiersi koko Afrikan

Gibraltarin hallinnon edustaja on kertonut, että merijalkaväki on jo poistunut alukselta. Poliisi ja tulliviranomaiset kuitenkin selvittävät, rikkooko alus sanktioita. He ovat kertoneet, että aluksen miehistöä haastatellaan tätä tarkoitusta varten, mutta heitä ei pidetä rikollisina.

Viranomaiset ovat saaneet paikalliselta tuomioistuimelta luvan pidentää aluksen hallussaoloaikaa kahdella viikolla, kertoo BBC.

Gibraltarin mukaan miehistö koostuu enimmäkseen Intian kansalaisista, joiden ohella aluksella työskentelee joitain pakistanilaisia ja ukrainalaisia.

Virallisten asiakirjojen mukaan aluksen kuljettama raakaöljy on peräisin Irakista, mutta Reutersin mukaan alus lienee lastattu iranilaisessa satamassa.

Alus oli matkalla Syyriaan pitkän matkan kautta, sillä oli kiertänyt koko Afrikan Suezin kanavan käyttämisen sijaan. Asiantuntijat uskovat, että alus pyrki välttämään Suezin kanavaa, jossa suuren öljytankkerin täytyy tyypillisesti purkaa osa lastistaan, mikä altistaisi sen haltuunotolle.