Bruce Willis kouluttaa kiinalaisia perjantain tv-elokuvassa

Air Strike

Sub klo 21.00

* Die Hard , Pulp Fiction , Kuudes aisti … ja Air Strike : kauas on Bruce Willis lipsunut loistonsa päivistä. Nykyään konkaritähti lähtisi kai juontamaan Sonkajärven eukonkantokisoja, jos vain joku tarpeeksi maksaa. Ainakin kiinalaiset laittoivat sen verran yuaneita pinoon, että Willis kävi hieman äkseeraamassa Xiao Fengin ohjaamassa sotaspektaakkelissa. Hän on eversti, joka kouluttaa kiinalaisia lentäjäsankareita vastaiskuun Kiinan-Japanin sodan vuosina. Ilmahyökkäykset ja tuhot toteutettiin digitaalitehosteina, jotka näyttävät joltain vuosituhannen vaihteen peliltä. (Kiina 2018)

The Red Turtle

TV5 klo 14.30

**** Mannertenvälinen yhteistyö kantaa huomattavasti kauniimpaa hedelmää maineikkaan Ghibli-studion animaatioseikkailussa, jonka ohjaajaksi otettiin hollantilainen Michaël Dudok de Wit . Se kannatti, sillä upeat, verkkaiset kuvat puhuvat ja puhuttelevat yli kielirajojen tarinassa, jossa haaksirikkoutunut mies autiolla saarella kohtaa jättiläiskilpikonnan. Syvä luonnontunne kietaisee katsojan syliinsä, ja pikku hiljaa myös saaren yksinäisen asukin. (Japani 2017)

Samurai Rauni Reposaarelainen

Yle Teema & Fem klo 23.50

*** Japanilaista vaikutusta on myös Mika Rätön esikoisohjauksessa, mutta lumoavien luontotunnelmien sijasta saadaan takkupartaista toimintafantasiaa. Meno on likipitäen hurmahenkisintä viime vuosien kotimaisessa elokuvassa. Muuta ei voikaan odottaa porilaiselta kulttuurin moniottelijalta. Circlen sekä Kuusumun profeetan muusikko, kirjailija ja kuvataiteilija muokkasi omasta teatteriprojektistaan elokuvan, jossa poukkoilee itse Selkämeren kalsarikännisenä kostaja-Raunona. Tällä on samurain elkeet, mutta suomalaisen rapajuopon lyhyt pinna ja keskittymiskyky. Minibudjetilla syntyi yllättävän näyttävää ja runsasta vyörytystä. (Suomi 2016)

Pekka Eronen

kriitikko