Budjettisaleista oheispalvelut on riisuttu – virkistävät kuntokeskusalaa

Jäsenyyttä solmiessa on syytä miettiä, mistä palveluista haluaa maksaa. Jos käy vain salilla, on turha maksaa ohjatuista jumppatunneista.

Kuntosalien määrä kasvaa tasaisesti, mutta samaan aikaan kilpailu asiakkaista on kovaa.

Kasvupotentiaalia riittää, sillä vain 13 prosenttia suomalaisista on jonkun kuntokeskuksen jäsen. Ruotsissa vastaava luku on 21 prosenttia.

– Viisitoista vuotta sitten alalla oli helpompaa. Jos salilla pidettiin avoimet ovet, tila oli heti täynnä. Nyt helppous on kadonnut. Tarjonnan määrä on kasvanut, ja nyt on pystyttävä erottautumaan, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen puheenjohtaja, kuntokeskusyrittäjä Jutta Österberg-Hurme sanoo.

Eniten avataan niin sanottuja budjettisaleja. Näillä tarkoitetaan kuntokeskusta, jossa kaikki oheispalvelut on riisuttu.

Henkilökunta on paikalla vain tiettyinä kellonaikoina. Saunat ja ohjatut jumppatunnit on mahdollisesti karsittu pois. Jäsenyyteen liittyvät asiat hoidetaan itsepalveluna netissä.

Budjettisalien kuukausihinnat ovat kahdenkymmenen euron molemmin puolin.

– Budjettisalit ovat lisänneet harrastajien määriä, sillä jäsenyyden aloittaminen ja päättäminen on helppoa, Liikku-budjettisaliketjun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi sanoo.

Riihijärvi perusti vuonna 2010 budjettisalin yhdessä puolisonsa Heikki Riihijärven kanssa. Malli uudenlaisesta kuntokeskuksesta oli napattu Berliinistä.

– Olin työskennellyt aiemmin täyden palvelun kuntokeskuksessa, jossa oli tarjolla kaikkea infrapunasaunoista ohjattuihin jumppatunteihin. Berliinissä tajusin, miten kapea-alainen käsitys minulla alasta oli, hän kertoo.

Nyt pariskunnan luotsaama Liikku-ketju on laajentunut Oulusta täsmälleen samalla konseptilla yli 20 paikkakunnalle.

Kajaaniin Liikku avattiin elokuussa 2016. Kyseessä oli ketjun ensimmäinen Oulun ulkopuolelle avattu toimipiste.

Valmentaja Mikko Korhosen mukaan käyttäjät ovat alusta alkaen löytäneet erittäin hyvin Kajaanin Liikun.

- Voi kyllä sanoa että Kajaanissa on kuntoilubuumi. Kajaanin Liikun jäsenmäärä on nyt korkeimmillaan, mitä se on ollut sen historian saatossa. Ja yleisesti sanoisin myös, että kuntosaliharjoittelu on nostanut erittäin vahvasti päätään ihmisten liikuntatottumusten keskuudessa.

Ketjun kasvua on helpottanut pari vuotta sitten tehty kauppa Cor Groupin kanssa.

Budjettisalit ovat tuoneet mukanaan hintakilpailun ja vetäneet alaa uuteen vireeseen. Lisääntynyt tarjonta pakottaa myös täyden palvelun saleja terävöittämään omaa toimintaideaansa.

– Asiakkaat maksavat kalliimman kuukausimaksun, jos palvelu on kunnossa, Österberg-Hurme uskoo.

– Eivät ne [budjettisalit] markkinahäirikköjä ole. On hyvä, että alalle on tullut kilpailua, sillä nyt jokaisen on mietittävä aiempaa tarkemmin, mitä halutaan tarjota. Jos yrityksen strategia on selvä, hintaa ei tarvitse laskea.

Kuntokeskusten toinen trendi keskittyy toiseen äärilaitaan eli niin sanottuihin boutique-saleihin. Niissä palvelut on viety mahdollisimman pitkälle, ja salit tarjoavat liikkumisen lisäksi elämyksiä. Liikuntakeskuksen tilat on sisustettu huolella ja tarjolla on erilaisia oheispalveluita.

Tällaiset salit voivat keskittyä myös tietyn liikuntalajin ympärille, kuten joogaan.

Fakta Vertaileja harkitsemitä tarvitset Kun valitset itsellesi sopivaa salia, valitse sellainen paikka, joka on arkireittien varrella. Käy salilla paikan päällä. Kuntosaleille pääsee usein ilmaiseksi tutustumiskäynnille. Paikan päällä on helpompi perehtyä tarjontaan, hintoihin ja siihen, millaisia ihmisiä siellä käy. Oletko kokenut vai aloittelija? Aloitteleva liikkuja tarvitsee ohjausta, jotta kuntoilu on turvallista. Silloin parempi valinta voi olla sali, jossa on paikalla henkilökuntaa. Vaihtoehtoisesti myös oman valmentajan palkkaaminen voi olla tarpeen. Kuukausimaksuun vaikuttavat salin palvelut. Mitä enemmän palveluita on, sitä korkeampi on myös kuukausimaksu.

""Suomen markkinoilla on tilaa vaikkamillaiselle liikuttajalle.""

Jutta Österberg-Hurme