Dekkarityyli on hallussa lauantai-illan elokuvassa – tuleva kirjailija tempaistaan kuin omaan rikostarinaansa

Hammett – tehtävä Chinatownissa

Yle Teema & Fem klo 21.00

*** Maltan haukan *** stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1931) kirjoittaja stdClass ehti kehitellä "kovaksikeitetyn" rikosromaanin lajin jo ennen stdClass . Aiemmin hän ehti hankkia tuntumaa rikollisuuden armottomaan maailmaan kuuluisan Pinkertonin etsivätoimiston palveluksessa. (1931) kirjoittaja Dashiell Hammett ehti kehitellä "kovaksikeitetyn" rikosromaanin lajin jo ennen Raymond Chandleria . Aiemmin hän ehti hankkia tuntumaa rikollisuuden armottomaan maailmaan kuuluisan Pinkertonin etsivätoimiston palveluksessa.

Saksalainen Wim Wenders tahtoi ensimmäisessä amerikkalaiselokuvassaan tehdä kunniaa sekä kirjailijalle että Hollywoodin rikoselokuvan perinteille, ja tyylinmukaiselta jälki näyttääkin. Tuleva dekkarikirjailija tempaistaan 1920-luvun San Franciscossa kuin omaan rikostarinaansa, tutkimaan kiinalaisen naisen katoamista. Frederic Forrest tyylittelee nimiroolissa vakuuttavasti, ja pintaseikat ovat kunnossa muutenkin. Haalea tarina ei vain iske tulta. (USA 1982)

London Has Fallen

Sub klo 21.00

** Aaron Eckhart on kuulemma Renny Harlinin tulevan toimintajännärin pääroolissa. Toivottavasti se onnistuu paremmin kuin Olympos on valloitettu -elokuvan jatko-osa, jossa agentti Banning rusikoi terroristeja vaihteeksi Lontoossa. Yllättävän huokean näköiset tehosteet rusikoivat puolestaan kaupunkia. Ensiesitys. (Britannia 2016)

The Bag Man

TV5 klo 21.00

** John Cusack ja Robert De Niro ovat joutuneet viime vuosina tarpomaan sekalaisissa hukkaleffoissa. Mahtaako molemmilla olla kelvoton agentti, vai ovatko vain armottomat vuodet tehneet tehtävänsä? Sitä sopii miettiä, kun David Grovidin ohjaama rikoselokuva pyörittelee loppujen lopuksi aika yhdentekevää mysteerilaukkua. Cusack on pikkukonna, joka on gangsteripomo De Niron keikalla nuhjuisessa motellissa. Molemmat ehkä esittivät vaihteeksi mielellään vastenmielisiä tyyppejä, mutta into ei heistä varsinaisesti loista. Tympeällä väkivallalla ja kliseisesti hämärillä vastaantulijoilla ei vielä David Lynchiä haasteta. Ensiesitys. (USA 2014)

Pekka Eronen

kriitikko