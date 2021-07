Deltavariantti on nyt myös Kainuussa – rokotus ainoa keino hillitä pandemiaa

Herkästi leviävä koronaviruksen deltavariattia on nyt myös Kainuussa. Kainuun sote kertoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatujen virustyypitystulosten mukaan koronaviruksen niin sanotusta delta- eli Intian variantista on tullut myös Kainuussa hallitseva muunnos kesäkuun puolivälin jälkeen.

Kainuussa esiintyy myös alpha- eli brittivarianttia. Ennusteiden mukaan deltavariantista tulee hallitseva muunnos Suomessa kesän kuluessa.

Koronaviruksen deltavariantti on tyypiltään herkemmin ihmisistä toisiin tarttuva. Rokotteet torjuvat myös deltavarianttia, mutta suojateho on merkittävä vasta kahden rokoteannoksen jälkeen.

– Tilanne tämän suhteen on odotettu. Virukset pyrkivät jäämään eloon ja lisääntymään muuntumalla. Rokotukset ovat ainoa keino hillitä pandemiaa, joten rokotteet tulee ottaa, kun niitä on tarjolla. Suomessa kakkosannoksia on rokotettu vielä vähän moneen Euroopan maahan verrattuna, joten leviämisriski on olemassa. Kainuussa toisen annoksen on saanut noin neljäsosa aikuisista, Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola .

Erola korostaa, että turvaväleistä ja kasvomaskin käytöstä on huolehdittava muissa kuin oman perheen tai lähipiirin kohtaamisissa. Erityisesti yleisötapahtumissa tai muissa suuremmissa tilaisuuksissa - myös ulkona - on noudatettava terveysturvallisuudesta annettuja ohjeita.

Torstaina on todettu Kuhmossa koronatartunta yhdellä jo karanteenissa olevalla henkilöllä.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on nyt 50,0 (per 100 000 as / 14 vrk).

Tilanne Suomessa heikentynyt – vältä matkailua ulkomaille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan epidemiatilanne Suomessa on heikentynyt. Esimerkiksi Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen.

Kasvaneita tartuntamääriä selittää etenkin lisääntynyt ulkomaanmatkailu, mutta myös paikallisia tartuntarypäitä ja sosiaalisista kontakteista peräisin olevia tartuntoja esiintyy. Tartuntoja todetaan eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Puolet Suomessa todetuista tartunnoista on peräisin ulkomailta. Venäjän voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen ja muuntuneen koronaviruksen takia THL suosittelee välttämään matkustamista Venäjälle.

Kaikessa ulkomaan matkustamisessa tulee käyttää harkintaa, seurata tarkasti kohdemaan epidemiatilannetta ja noudattaa viranomaisten ohjeita, myös palatessa takaisin kotimaahan.

Maahantulon edellytykset muuttuvat

Valtioneuvosto on säätänyt asetuksen terveysturvallisuuden maahantulomallista. Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään 12.7.2021 alkaen todistusta saadusta koronavirusrokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista. Jos henkilöllä on todistus jommastakummasta edellä mainitusta, ei häneltä edellytetä saapuessaan muita terveysturvallisuustoimia.

Muussa tapauksessa tulee esittää todistus ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai todistus vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta.

Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön tulee lisäksi käydä testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan. Kontakteja tulee välttää ja pysytellä kotona tai majapaikassa, kunnes negatiivinen tulos on varmistunut.

Sisärajavalvontaa eli EU-ja Schengen alueelta saapuvien rajatarkastuksia on edellä olevan mukaisesti jatkettu 25.7. saakka. Vartiuksen rajanylityspaikalla pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä heinäkuun loppuun saakka.

Koska määräykset ja ohjeet sisältävät poikkeuksia, Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee itse tarkistaa, mitkä ovat voimassa kohdemaassa sekä palatessa. Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.

Lisäohjeita verkko-osoitteista valtioneuvosto.fi sekä raja.fi