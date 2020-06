Demokraatit nimeävät presidenttiehdokkaan virtuaalikokouksessa – koronavirustartunnat taas nousussa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen demokraattipuolue aikoo pitää elokuussa presidenttiehdokkaan nimeämiskokouksen lähes täysin virtuaalisena. Asiasta kertoi uutistoimisto Associated Press (AP).

Elokuun 17–20. päivä järjestettävä kokous lähetetään suorana lähetyksenä televisiosta että suoratoistona internetissä. Demokraattien presidenttiehdokkaaksi nousevan Joe Bidenin kerrotaan ottavan ehdokkuuden vastaan paikan päällä Milwaukeessa, mutta esimerkiksi kokoukseen kuuluvat äänestykset järjestetään virtuaalisesti.

Päätöksen taustalla on Yhdysvalloissa edelleen nopeasti leviävä koronavirus. Maassa on todettu nousevia tartuntalukuja etenkin etelän ja lännen osavaltioissa. Uusien tartuntojen määrä on laskenut esimerkiksi New Yorkissa ja New Jerseyssä, mutta noussut taas Arizonassa, Kaliforniassa, Missisippissä, Nevadassa, Teksasissa ja Oklahomassa. AP kertoo, että virus leviää maassa nyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

Koronavirus on vaikeuttanut myös Bidenin kampanjointia, sillä kampanjaa on tehty kevään ajan pääasiassa etäyhteyksien välityksellä.

Republikaanit järjestävät elokuussa oman nimeämiskokouksensa Pohjois-Carolinan Charlottessa. AP:n mukaan Donald Trump ottaa kuitenkin ehdokkuuden vastaan Floridan Jacksonvillessä, sillä Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper ei ole antanut lupaa järjestää massatilaisuutta Charlotten NBA-areenalla.

New York Timesin keskiviikkona julkaisemassa kyselyssä demokraattien Biden johti istuvaa presidenttiä Donald Trumpia. Lehden ja Siena Collegen kyselyn mukaan 50 prosenttia yhdysvaltalaisista antaisi äänensä Bidenille ja 36 prosenttia Trumpille. Lehden mukaan Trumpin kannatusta ovat laskeneet erityisesti heikko reagointi koronaviruskriisiin ja George Floydin surmasta alkaneet laajat mielenosoitukset.