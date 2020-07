Demokraattien Biden valitsee pian varapresidenttiehdokkaansa – valitaanko ankara syyttäjä, diplomaatti, sotaveteraani vai uskollinen tukija?

Spekulaatiot Joe Bidenin varapresidenttiehdokkaasta käyvät kuumana.

Yhdysvaltojen demokraattien presidenttiehdokas Biden ilmoitti tiistaina, että hän valitsee varapresidenttiehdokkaansa elokuun ensimmäisellä viikolla.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit on tarkoitus pitää 3. marraskuuta. 77-vuotiaan Bidenin uskotaan valitsevan rinnalleen henkilön, joka pystyy toimimaan presidenttinä tarvittaessa heti ensimmäisenä päivänä.

Biden on kertonut valitsevansa varapresidenttiehdokkaakseen naisen. Bidenin uskotaan valitsevan ehdokkaan, joka on etniseltä taustaltaan muu kuin valkoinen ("person of color").

Uutiskanava CNN on päivittänyt torstaina listan mahdollisista ehdokkaista. Listan vaihtoehdoista kuvaukseen sopivat Kamala Harris , Susan Rice , Keisha Lance Bottoms , Karen Bass ja Tammy Duckworth .

Ankara syyttäjä vai diplomaatti?

Bidenin todennäköisin varapresidenttiehdokas on Kamala Harris ja toiseksi todennäköisin Susan Rice, esittävät CNN ja Reuters.

Kamala Harris on Kalifornian senaattori, joka on toiminut osavaltion oikeusministerinä. Hän on jamaikalais-intialaistaustainen ja kisasi demokraattien presidenttiehdokkuudesta viime syksynä.

Harrisilla on enemmän kokemusta kuin monella muulla listalle päässeellä. Häntä pidetään hyvänä väittelijänä ja hän on melko tunnettu. Harrisin suurin heikkous on se, että hänet on tunnettu syyttäjänä, joka on ajanut ankaria rangaistuksia. Valinta saattaisi harmittaa edistyksellisimpiä äänestäjiä.

Susan Rice puolestaan on diplomaatti ja virkamies. Hän on entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja ja toimi Barack Obaman presidenttikauden aikana Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläänä. Rice on ollut mukana monessa presidenttikampanjassa.

Rice on työskennellyt Bidenin kanssa silloin kun he olivat osa Obaman hallintoa. Ricellä on kokemusta ulkopolitiikasta ja virkamiestehtävistä. Hän ei kuitenkaan ole poliitikko. Lisäksi Bidenillä on jo kokemusta ulkopolitiikasta, jolloin Ricen vahvuudet eivät ehkä toisi erilaista tietotaitoa Bidenin hallintoon.

Jalaton sotaveteraani vai Bidenin uskollinen tukija?

Moni media nostaa Tammy Duckworthin yhdeksi kärkiehdokkaista.

Thaimaassa syntynyt Duckworth menetti molemmat jalkansa Irakin sodassa. Entinen ammattisotilas on toiminut Illinoisin senaattorina vuodesta 2017. Duckworth on noussut suuren yleisön tietoisuuteen viime kuukausien aikana räväköillä kommenteillaan.

Duckworthin kokemus armeijassa voi innostaa demokraatteja ja liikkuvia äänestäjiä. Toisaalta Duckworth ei ole ollut ehdolla kansallisissa vaaleissa. Hänen kommenttinsa siitä, että Yhdysvaltojen ensimmäisen presidentin George Washingtonin patsaiden siirtämisestä pitäisi keskustella, aiheutti kohun ja saattaa heikentää hänen mahdollisuuksiaan tulla valituksi.

Keisha Lance Bottomsin sijoitus arvioissa vaihtelee. CNN:n listalla hän on tällä hetkellä kolmas.

Lance Bottoms on Atlantan pormestari ja entinen kaupunginvaltuuston jäsen. Hän on toiminut läänintuomarina. Kansallista huomiota Lance Bottoms on saanut tunteikkaasta vastauksestaan poliisin murhaaman George Floydin kohtaloon.

Lance Bottoms on kannattanut Bideniä uskollisesti antamalla hänelle tukensa presidentinvaaleissa varhaisessa vaiheessa. Toisaalta hänellä ei ole kokemusta kansallisen tason politiikasta, eikä häntä tunneta kovin hyvin Yhdysvalloissa.