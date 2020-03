Demokraattien presidenttikisassa ratkaisun makua Joe Bidenin hyväksi – "Yhdessä voimme lyödä Donald Trumpin"

Kilpailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta Yhdysvaltain tulevissa vaaleissa on ratkeamassa entisen varapresidentin Joe Bidenin eduksi. Muun muassa CNN ennustaa, että Biden on voittamassa "supertiistai 2:n" esivaalit ainakin Michiganissa, Mississipissa and Missourissa. Idahon, Washingtonin ja Pohjois-Dakotan tuloksia odotettiin yhä keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Varmuutta voitosta uhkuva Biden kehotti jo kilpailijaansa Bernie Sandersia kannattajineen yhdistynmään yhteisen tavoitteen eli istuvan presidentin Donald Trumpin kukistamisen taakse.

– Haluan kiittää Bernie Sandersia ja hänen kannattajiaan heidän loppumattomasta energiastaan ja intohimostaan. Yhdessä voimme lyödä Donald Trumpin, Biden totesi Philadelphiassa pitämässään puheessa CNN:n mukaan.

– Meidän täytyy jälleen alkaa johtaa maailmaa. Donald Trumpin politiikka on jättänyt Amerikan yksin, Biden jatkoi.

Erityisen isona takaiskuna Sandersin kannalta pidetään tämän heikkoa menestystä Michiganissa, missä puoluekokousedustajia valitaan eniten. Sanders ei pitänyt puhetta vaali-iltana.

Demokraattien esivaalikisa otti ratkaisevan askelen viikko sitten "supertiistaina", kun 14 osavaltiossa äänestettiin samaan aikaan. Biden voitti tuolloin kymmenessä osavaltiossa, kun Sanders vei voiton vain kolmessa. Tämä nosti Bidenin kärkeen myös mielipidemittauksissa.

Viimeiset esivaalit järjestetään kesäkuun alussa, ja demokraattien presidenttiehdokas valitaan virallisesti puoluekokouksessa Milwaukeessa heinäkuussa. Valinnasta päättävät esivaaleissa valittavat puoluekokousedustajat.

Republikaaneilla ei ole esivaaleja, sillä Donald Trumpilla ei ole kilpailijaa puolueen presidenttiehdokkaaksi.