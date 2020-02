Dennis-myrsky vaatinut kuolonuhreja Englannissa - myrskytuulet nousevat Suomeen sunnuntai-iltana

Dennis-myrsky on vaatinut ainakin kaksi kuolonuhria Britanniassa. Uhrien ruumiit löydettiin lauantaina merestä Kentin kreivikunnan rannikolla.

Asiasta kirjoittaa muun muassa The Guardian . Lehden mukaan maassa on peruttu viikonvaihteen aikana satoja lentoja, jotka ovat vaikeuttaneet ihmisten lähtemistä matkalle. Englannista lähteviä lentoja on peruttu myös sunnuntailta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että Britannian armeija on lähettänyt Pohjois-Englannin Länsi-Yorkshireen kymmeniä sotilaita, joiden tehtävänä on auttaa muun muassa muun muassa tulvaesteiden rakentamisessa ja korjaamisessa.

Eri puolella maata on voimassa satoja myrskyvaroituksia. Esimerkiksi Skotlantiin on annettu kolme vakavaa tulvavaroitusta.

Dennis-myrskyn rippeet tulossa Suomeen

Dennis-myrskyn rippeet ovat saapumassa Suomeen sunnuntai-illaksi.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan etelänpuoleinen tuuli voimistuu myrskyksi kaikilla merialueilla sunnuntai-illan ja maanantaiaamupäivän aikana.

Maa-alueilla voimakkaimmat puuskat esiintyvät länsirannikon maakunnissa.

Myrskyn yhteydessä tulee myös runsaita sateita, joita esiintyy erityisesti maan pohjoisosassa.

Lapissa runsaimmat sateet alkavat sunnuntaina päivällä ja sadetta kestää maanantaihin asti. Lapissa sateet tulevat lumena, muualla maassa vetenä. Sateiden vuoksi myös ajokelit muuttuvat heikoksi.

Matalapaine nostaa myös meriveden korkealle Pohjanlahdella ja Saaristomerellä. Kaikilla merialueilla esiintyy myös kovaa aallokkoa.

Ruotsissa myrsky katkonut junayhteyksiä

Ruotsalaismediatietojen mukaan Dennis-myrsky on rantautunut jo Ruotsin länsirannikolle. Dennis on tuonut mukanaan sateita ja voimistuvia tuulia.

Myrsky on aiheuttanut ongelmia myös julkiselle liikenteelle. Esimerkiksi Göteborgissa junaliikenne on ollut paikoin poikki.

Dennis-myrsky on riepotellut myös Islantia. Perjantaina maahan annettiin korkeimman luokan tuulivaroitus ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä.