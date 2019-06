Deuce on kuin rönsyävä pienoisromaani

New Yorkin Times Squarella elämä on huteralla pohjalla ja väkivalta on alati läsnä. Kaduilla ja baareissa kohtaa monta maailmaa: prostituoidut, parittajat, seksinnälkäiset asiakkaat, seksuaalivähemmistöt, mafia ja poliisi.

Näihin 1970-luvun tunnelmiin katsojan kuljettaa David Simonin ja George Pelecanosin uusin draamasarja The Deuce , jota on voinut seurata HBO Nordicilla jo kahden kauden verran.

Pornobisneksen nousun aikaa seuraavan sarjan ensimmäinen kausi lähtee liikkeelle 1970-luvun alusta, jolloin sutenöörit olivat vielä kulmakuntansa valtiaita.

Simonin ja Pelecanosin ansiolistalta löytyvät poliisintyöstä ja huumekaupasta kertova The Wire -sarja sekä hurrikaani Katrinan jälkeiseen New Orleansiin sijoittuvasta Treme .

Jos Wire oli television tiiliskiviromaani, on Deuce rönsyävä pienoisromaani. Sarjoissa on silti paljon yhtäläisyyksiä aina karun realistista käsittelytapaa, laajaa henkilögalleriaa ja katu-uskottavaa dialogia myöten.

Sarjoissa nousee esiin vallankäytön teema, jonka Wire tosin levitti laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille. Ilmiön ytimeen porautuessaan ne ovat kuin tiivistettyjä sosiaalisia tutkielmia.

Deuce pysyttelee Wireä tiukemmin aihepiirissään eli pornobisneksen muutoksessa kaduilta salonkien kautta aina suuren yleisön pornofilmien ( Syvä kurkku , 1972) tuloon saakka. Sarja kuvaa myös seksiin liittyviä valtasuhteita.

Laajempaa ajankuvaa ammennetaan Deucessa esimerkiksi feminismin noususta, seksuaalisesta vapautumisesta ja musiikista.

Kiinnostavinta ovat ihmiset ristiriitoineen. He eivät ensisilmäyksellä ole miellyttäviä mutta eivät absoluuttisen pahojakaan – niljakkaimmastakin sutenööristä voi löytää ripauksen empatiaa.

Sarjan päättävää kolmatta kautta on lupailtu tämän vuoden kuluessa. Silloin ollaan jo 1980-luvun alkuvuosissa, jolloin aikuisviihde alkoi siirtyä VHS-järjestelmän myötä kotiteattereihin ja vapaan seksin aikakausi saa tummempia sävyjä aids-epidemian myötä.

