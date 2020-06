Drag-artisti on monilahjakkuus – hauska reality-sarja seuraa alan tiukkaa talenttikisaa, jossa osallistujilta vaaditaan jopa kykyä näytellä pukudraamassa

RuPaul’s Drag Race UK

★★★ Huh, mikä meno! Värikkäitä puuhkia, irtoripsiä, kunnon arsenaali meikkejä ja uskomattomia vaatteita... Karnevaali on käynnissä, kun kymmenen drag-artistia kisaa Britannian lahjakkaimman tittelistä RuPaul's Drag Race UK -ohjelmassa.

BBC:n kahdeksanosainen reality on virkistävää katseltavaa, ja sitä vetää alan iso maailmantähti RuPaul , joka on paitsi drag queen, myös laulaja, näyttelijä ja tv-kasvo. Suosittu, palkittu formaatti on lähtöisin Yhdysvalloista, ja Britannian myötä se rantautui ensimmäistä kertaa Eurooppaan.

Meikkaustauolla puhutaan vakavia

Perinteistä drag-show'ta ei ole luvassa, sillä kyseessä alan tiukka talenttikisa. Kisassa ei nähdä pelkästään naisiksi pukeutuneita miehiä keikistelemässä puuhkissaan, vaan heiltä vaaditaan monenlaisia kykyjä, kuten näyttelijänlahjoja, taitoa heittäytyä pukudraamaan vaikkapa Jane Austen -tyyliin, sketsiin ja huulisynkkaukseen. Meikkaustaitojakin on oltava.

Alussa mukana on kymmenen kilpailijaa, joista nuorin ja kokemattomin on vasta 19-vuotias Scaredy Kat , joka ei ole koskaan edes käynyt drag show’ssa, vanhin puolestaan on 35-vuotias Divina de Campo .

Huumori on lämmintä, väliin purevaakin. Meikkaustauolla puhutaan vähän vakavampia, kuten esimerkiksi, miten kilpailijat ovat itsensä löytäneet ja miten siihen on suhtauduttu. Toisessa jaksossa nähdään räävitön Downton Abbey -mukaelma, jossa kaksi joukkuetta kisaa siitä, kumman versio tekee vaikutuksen.

Jokaisen jakson lopuksi lavaesitystä arvioivat RuPaulin ohella Graham Norton , Michelle Visage ja Alan Carr sekä vieraileva tuomari. Kaksi heikointa joutuu huulisynkkaushaasteeseen, ja toinen kilpailijoista putoaa. Onko tuomio "sashay" (kisa on ohi) vai "shantay" (kisa jatkuu)?

Yle Areena 18.6. alkaen

Kisassa ei nähdä pelkästään naisiksi pukeutuneita miehiä puuhkissaan.

Kilpailijoilta vaaditaan monenlaisia kykyjä, kuten näyttelijänlahjoja.