Talous

Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta – kokoomuksen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Julkaistu: 29.8.2022 klo 18:30

Yel-lain uudistus on herättää kritiikkiä erityisesti pienyrittäjissä, jotka pitävät maksuja liian kalliina. Moni yrittäjä haluaisi lisää vapautta määritellä eläke- ja sosiaaliturvansa itse, mutta ministeriön kanta on selvä. Yelissä on kyse lakisääteisestä sosiaalivakuutuksesta, ei säästö- tai sijoitustuotteesta.