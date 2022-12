Eduskunnasta: Energian hinta puhuttaa

Energian hinta on puhuttanut viimeisten viikkojen ajan Suomessa ja myös koko Euroopan alueella.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut Euroopan energiamarkkinoilla lähihistorian vakavimman kriisin. Sodan seurauksena, ja erityisesti venäläisestä tuontienergiasta luopumisen myötä kaasun ja sähkön hinnat ovat nousseet ennätyksellisen korkeiksi.

Tämä on aiheuttanut tarpeen etsiä ratkaisuja energian saatavuuden turvaamiseksi, kulutuksen vähentämiseksi ja kohtuuttomien energiahintojen vaikutusten lieventämiseksi.

"Kansalaisten ja myös pk-sektorin sekä maatalouden koettelemukset ovat energian hinnan nousun myötä olleet merkittäviä."

On tärkeää pystyä varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus kaikissa olosuhteissa talouden, huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.

Tärkeää olisi saada nostettua energiaomavaraisuutta, mistä on ollut puhetta viimeiset kymmenen vuotta. Harmillista on Olkiluoto 3:n toiminnan vaikeudet ja myös Fennovoiman kaatuminen omiin vaikeuksiinsa.

Energiaomavaraisuuden nostaminen ei ole nopea ratkaisu, ja siksi kalliita sähkön hintoja helpottamaan tarvitsee hakea muunlaista ratkaisua.

Ja kovemmaksi ovat muuttumassa talven mahdollisten pakkasten takia.

Tilanteen helpottamiseksi hallitus on lähtenyt sdp:n aloitteesta hakemaan nopeasti toimia, joilla pystytään tulevasta talvesta selviämään kohtuullisin energiakustannuksin.

"Tukimallissa on tärkeää ottaa huomioon, ettei se kasvata sähkön kulutusta, kun hintaan saadaan kompensaatiota."

Hallitus ja sähköministeriryhmä ovat koko viime viikon viikonloppua myöten puskeneet hintakattokysymystä hallituksessa kaikin voimin eteenpäin erittäin haasteellisesta valmisteluympäristöstä ja -aikataulusta huolimatta.

Sdp:n vaatimuksesta on lähdetty valmistelemaan erilaisia malleja, koska viime viikon jäljiltä on käynyt selväksi, että yhtä patenttiratkaisua ei nopeasti saada. Sdp on voimakkaasti ajanut sitä, että saataisiin ulos kolme toisiaan täydentävää toimenpidettä, joilla helpotusta kohtuuttomiin tilanteisiin saadaan tulevaisuudessa, mutta myös takautuvasti.

Kuluvan viikon keskiviikko-iltana hallitus saavutti poliittisen sovun tuesta, jolla lähdetään hyvittämään kansalaisia talvikuukausien laskuissa. Hallituksen sopima malli tarvitsee jatkovalmistelua, joten se tarkentuu myöhemmin.

Sdp:n tavoitteena oli, ettei kansalaisten tarvitsisi tehdä toimia tuen saamiseksi, vaan se tulisi huomioiduksi sähkölaskussa alennuksena. Tukimallissa on tärkeää ottaa huomioon, ettei se kasvata sähkön kulutusta, kun hintaan saadaan kompensaatiota.

Esimerkiksi kuluttajalle omavastuu olisi 100 euroa ja sen ylimenevä osa tulisi hyvityksenä tukikattoon 700 euroon saakka. Lisävalmistelussa asia tarkentuu muiden toimenpiteiden osalta.

Ajatuksena ei ole uusi velkaantuminen, koska toimien toimeenpanoon kohdennettaisiin karkeasti ottaen se määrä rahaa, mitä windfall-verolla ja Fingridin pullonkaulatuotoilla kerätään.

Ja lopuksi vielä Kainuuta koskeva hyvä uutinen! Kuluneella viikolla Kainuu sai merkittävän tiedon ministeri Krista Kiurun päätöksestä antaa Kainuun keskussairaalan synnytyksille jatkoajan viideksi vuodeksi.

Hyvää joulua ja tapahtumarikasta vuotta 2023!

Kirjoittaja on sosialidemokraattien kajaanilainen kansanedustaja.