Eduskunnasta: EU-puheenjohtajuus loppusuoralle

Viisi viikkoa. Sen verran on suurin piirtein jäljellä Suomen heinäkuussa alkaneesta EU-puheenjohtajakaudesta. Loppuhuipennus siis lähestyy ja alkaa olla paikallaan arvioida, mitä olemme saaneet aikaiseksi.

Juuri nyt olemme kauden suurimman ponnistuksen äärellä: viimeistelemme EU:n monivuotisen budjetin pohjaesitystä. Varsinaisen päätöksen budjetista tekevät aikanaan jäsenmaiden päämiehet huippukokouksessa, mutta puheenjohtajamaana Suomi laatii lupauksensa mukaisesti neuvotteluasiakirjan, jossa esitetään luvut ja pohja budjettisovulle.

Budjetin on oltava suuruusluokaltaan sellainen, että yhteistä rahaa riittää yhä niin alueiden tukemiseen ja maatalouteen kuin EU:n uusille painopisteille: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kehityspolitiikkaan ja esimerkiksi ulkorajavalvontaan. Lukujen lisäksi esityksessämme linjataan erilaisista ehdollisuuksista, kuten rahoituksen sitomisesta oikeusvaltion kunnioittamiseen ja ilmastotoimiin.

Budjettiesityksen lisäksi paljon muutakin jää puolesta vuodesta käteen. Olemme pitäneet esitellä EU:n yhteistä arvopohjaa ja oikeusvaltion merkitystä. Suomen kaudella Puolan ja Unkarin oikeusvaltiomenettelyjä on viety eteenpäin järjestämällä kuulemisia ja tilannekatsauksia.

Lanseerasimme niin sanotun hyvinvointitalouden käsitteen ja järjestimme kautta aikain ensimmäisen valtiovarain- ja opetusministereiden yhteiskokouksen. Kokouksessa osoitimme, ettei koulutus ole pelkkä kuluerä, vaan hyvinvoinnin ja kestävän kasvun mahdollistaja.

Turvallisuusasioissa varmasti tärkein puheenjohtajakauden saavutus on tulevaisuuden turvallisuusuhkiin varautuminen uudessa hybridiuhkien torjuntaan perustetussa työryhmässä sekä asian tiimoilta järjestetyt konkreettiset harjoitukset.

EU:n 2050 ilmastoneutraalisuustavoitetta on viety eteenpäin. Suomi on pitänyt huolta, että mukana muistetaan pitää myös oikeudenmukaisen siirtymän teema. Se on realistinen edellytys sille, että kaikki EU-maat, myös vahvasti hiileen nojaavat, saadaan mukaan yhteiseen ilmastosopuun.

Vuoden vaihtuessa Kroatia ottaa tahtipuikon. Työ kuitenkin jatkuu. Ensi vuonna isänmaamme on entistäkin eurooppalaisempi Huuhkajien varmistettua sen, että myös Suomi pelaa vihdoin jalkapallon Euroopan mestaruuskisoissa.

